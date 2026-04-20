국힘 경기도당 공관위, 양주·의왕 등 광역의원 후보 경선결과 발표

AI 핵심 요약beta
- 국민의힘 경기도당 공관위가 20일 6.3지방선거 광역의원 공천후보 경선결과를 발표했다.
- 18일과 19일 양주시 등 9개 시군 대상 경선에서 1위 후보 명단을 공개했다.
- 이영주 김학기 이석균 등 9명이 광역의원 공천 후보로 선정됐다.
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[수원=뉴스핌] 정종일 기자 = 국민의힘 경기도당 공천관리위원회(이하 공관위)가 20일 오후 6.3전국지방선거 광역의원 공천후보 경선결과를 발표했다.
공관위는 지난 18일과 19일 실시한 양주시·의왕시 등 9개 시·군을 대상으로 실시한 광역의원 경선에서 1위를 차지한 후보들의 명단을 공개했다.
광역의원 경선에서 1위를 차지한 후보는 다음과 같다.
▲양주시-1 이영주(80년생) 현 국민의힘 약자와의 동행위원
▲의왕시-2 김학기(67년생) 현 제9대 의왕시의회 의장
▲남양주시-1 이석균(70년생) 현 경기도의회 의원
▲여주시-2 안인성(91년생) 현 여주,양평 당협 청년위원장(청년)
▲안성시-2 윤성환(81년생) 현 안성시골프협회 회장
▲광주시-4 이주훈(81년생) 현 광주시의회 의원
▲연천군 윤종영(71년생) 현 경기도의회 의원
▲양평군-1 윤순옥(68년생) 현 양평군의회 의원(여성)
▲가평군 박영선(65년생) 전 가평군청 건설도시국장
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