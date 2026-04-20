'옛 경기도교육청 남부청사' 조원청사로 부활…"미래교육 거점"

20일 개관식 개최... 460억 투입해 스마트 오피스·복합공간으로 재탄생

[수원=뉴스핌] 김가현 기자 = 경기도교육청의 옛 남부청사가 스마트 기술과 지역사회의 온기가 어우러진 '경기미래교육의 거점'으로 새롭게 문을 열었다.

수원시 조원동 조원 청사에서 개관 기념 행사를 가졌다. [사진= 경기도교육청]

도교육청은 20일 오후 수원시 조원동 조원 청사에서 개관 기념행사를 갖고, 미래형 청사로서의 본격적인 행보를 알렸다. 이날 행사에는 안광률·이애형 경기도의회 상임위원장을 비롯해 교육가족 200여 명이 참석해 조원청사의 새로운 출발을 축하했다.

광교 신청사 이전에 따라 추진된 이번 조원청사 재구조화 사업에는 총 460억여 원의 예산이 투입됐다. 본관과 신관, 별관을 아우르는 연 면적 2만2426㎡ 공간은 내진 보강과 함께 미래지향적 공유 복합공간으로 탈바꿈했다.

미래지향적 공유 복합공간으로 탈바꿈했다. [사진= 경기도교육청]

가장 눈에 띄는 변화는 '스마트 오피스' 도입이다. 고정된 자리가 없는 자율 좌석제와 원격 예약 체제, 클라우드 기반 전산망을 구축해 업무 효율성을 극대화했다. 또한 9개의 세미나실과 디지털 스마트실을 배치해 현장 교직원들이 언제든 미래 교육을 연구하고 연수할 수 있는 전문 공간을 마련했다.

조원청사는 교육 가족만의 공간을 넘어 지역 주민과 함께하는 '소통의 장'을 지향한다. 1층 디지털 아카이브와 4층 컨퍼런스룸은 정책 소통의 창구로 활용되며, 대기실과 카페, 다목적 공간 등을 지역사회에 개방해 교육과 문화가 자연스럽게 어우러지도록 운영할 계획이다.

교육과 문화가 자연스럽게 어우러지도록 운영할 계획이다. [사진= 경기도교육청]

도교육청은 조원청사가 교직원들에게는 '실질적인 성장의 거점'으로, 지역 주민들에게는 '가까운 문화 쉼터'로 자리매김할 것으로 내다보고 있다.

임태희 경기도교육감은 기념사에서 "조원 청사가 미래교육 설계에 맞는 새로운 모습으로 탄생하기까지 도의회와 지역 주민 등 많은 분의 노력이 있었다"며 감사를 표했다.

암태희 교육감은 "새로운 모습으로 탄생하기까지 도의회와 지역 주민 등 많은 분의 노력이 있었다"며 감사를 표했다.[사진= 경기도교육청]

이어 "이곳이 사람과 사람을 잇고, 아이들의 미래를 위해 한마음으로 토의하는 공간이 되길 바란다"며 "과거의 유산을 토대로 미래를 연결해 더 좋은 경기미래교육을 만들어가는 확고한 장소가 될 것을 기대한다"고 강조했다.

beignn@newspim.com