원강수 예비후보 "압도적 발전, 중단 없이 완성…제2의 원주 꿈꾸게 만들겠다"

"산단·교통망·돌봄·악취 해결까지…연임 통해 시정 연속성 지키겠다" 출마 선언

[원주=뉴스핌] 이형섭 기자 = 원강수 원주시장 예비후보가 20일 "민선 8기가 시작한 '원주의 압도적 발전'을 책임지고 완성하겠다"며 원주시장 선거 출마를 공식 선언했다.

원 예비후보는 "시정은 정치의 전유물이 아니라 연속성이 생명"이라며 "설계자가 바뀌어 방향이 흔들리면 피해는 고스란히 시민 몫이 된다"고 시정 연속성 유지를 거듭 강조했다.

출마 기자회견에서 원 예비후보는 먼저 민선 8기 동안의 경제·산단 성과를 전면에 내세웠다. 그는 "오랫동안 밑그림만 있던 부론일반산업단지를 취임 1년 만에 착공으로 이끌었다"며 "메가데이터코리아 도시첨단산업단지, 태봉일반산업단지, 신평농공단지를 동시에 추진하며 원주의 경제지도를 새로 그렸다"고 밝혔다.

또 "총 2조 3456억 원 규모의 투자 유치를 성사했고 이 중 1조 4000억 원이 민간 투자"라며 "삼양식품의 780억 원 추가 투자와 최대 1조 원 규모의 AI 대전환 사업 확보로 원주 경제의 도약 기반을 마련했다"고 설명했다.

[원주=뉴스핌] 이형섭 기자 = 원강수 원주시장 예비후보가 6.3지선 원주시장선거 출마 선언 기자회견을 하고 있다. 2026.04.20 onemoregive@newspim.com

국내 첫 공공형 반도체 교육기관인 한국반도체교육원 설립 이후 "엔비디아 인증 AI 교육센터, 메가데이터 코리아 데이터센터, 리드텍 코리아 본사 등 38개 우량 기업이 원주를 선택했다"며 "반도체·바이오·방산·2차전지·식품제조 기업들이 '군사도시' 원주를 '대한민국 대표 첨단도시'로 바꾸고 있다"고 강조했다.

이어 "이로 인해 1934개의 일자리가 생겼고, 전국적인 인구 감소 속에서도 원주 인구는 4300여 명 증가했다"며 "부산·광주·울산·세종과 함께 KDI가 꼽은 '비수도권 7대 거점도시'로 선정된 것이 그 증거"라고 주장했다.

교통·공간 구조 재편도 주요 치적으로 내세웠다. 원 예비후보는 "기업도시 유치 이후 20년간 원주의 국도대체우회도로는 동쪽만 열린 'ㄷ자 도로'에 갇혀 있었다"며 "경제성 부족으로 서류도 통과 못 하던 서부권 구간을 정부를 설득해 기획재정부 예비타당성 조사 대상에 올렸다"고 말했다.

이를 통해 "흥업·지정·소초를 20분 생활권으로 잇는 원형(O자형) 순환망의 발판을 마련했고 기업도시–문막–흥업–부론으로 이어지는 서부권 경제벨트를 하나로 묶을 토대를 갖췄다"고 설명했다.

동부순환로 터널공사에 대해서도 "취임 직후 1,000억 원이 넘는 예산을 편성해 멈춰선 사업을 다시 돌렸다"며 "터널을 매개로 태봉일반산업단지 지정을 이끌어 내 이미 1,000억 원 이상의 경제 효과가 발생했고, 인근에 동부권 체육단지 조성까지 확정해 북부권·원도심의 균형발전 기반을 놓았다"고 밝혔다.

원 예비후보는 생활 밀착 정책도 강조했다. 그는 "전국 최초 '꿈이룸 바우처'로 아이들의 적성 탐색을 지원해 96.8%의 만족도를 기록했고, 이제는 다른 지자체가 원주를 배우러 오는 상황"이라고 말했다. 주차 문제에 대해서는 "공영주차장 1,593면을 완성하고 962면을 추가 추진해 총 2,555면을 확보했다"며 "주차난 해소는 시민 피로도뿐 아니라 공회전·매연을 줄이는 환경 대책이기도 하다"고 덧붙였다.

아울러 '악취관리지역 공식 지정과 택시 쉼터 개설, 만두축제를 통한 도시 브랜드화, 택시 기사 휴식공간 마련 등도 언급하며 "만두의 피가 원주라는 울타리라면, 그 안을 채운 소는 시민 여러분"이라며 "원주의 역사·정체성을 만두 축제를 통해 세계에 알리겠다"고 말했다.

원 예비후보는 출산·돌봄 정책을 "대한민국 최고 수준"으로 만들겠다고 공언했다. 그는 "미세먼지 걱정 없이 뛰노는 공공 대형 실내놀이터 '어린이 상상놀이터 놀비숲'을 개관했고, 기업도시 거울못그린공원 일대에 '실내놀이터·목재문화체험장'을 조성해 아토피·호흡기 질환 걱정 없는 육아 랜드마크를 조성 중"이라고 소개했다.

또 "원주의료원 공공심야어린이병원 운영, 일산동 달빛어린이병원 지정으로 야간 소아 진료 공백을 메웠고 '원주꿈이룸커뮤니티센터' 건립으로 돌봄·교육·문화가 어우러진 통합 인프라를 구축하고 있다"며 "낮에는 아이들 웃음소리가, 밤에는 부모님의 불안이 쉼표를 찍는 도시를 만들겠다"고 말했다.

원 예비후보는 자신의 재선 명분을 "시정의 연속성과 골든 타임"으로 규정했다. 그는 "지금 원주는 정체의 사슬을 끊고 이제 막 가속도가 붙은 상황"이라며 "여기서 설계자가 바뀌면 기업 유치, 국제공항, 첨단산단의 꿈이 다시 '검토' 단계로 돌아가 지체될 것"이라고 경고했다.

그러면서 "이제 우리는 남의 도시를 부러워하던 시대를 끝내고 다른 도시들이 '제2의 원주'를 꿈꾸며 우리를 벤치마킹하는 시대로 가야 한다"며 "기업이 몰려오고 일자리가 넘치며 아이들이 안심하고 뛰노는 '압도적 경제 행복도시 원주'를 시민과 함께 반드시 완성하겠다"고 지지를 호소했다.

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