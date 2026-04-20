사고 우려 시설 31000여 곳 점검…행안부, '집중안전점검' 실시

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화재·붕괴 등 사고우려시설 대상...6월 19일까지 점검

[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 정부가 화재·붕괴 등 사고 위험이 있는 시설을 대상으로 대대적인 안전 점검에 나선다.

행정안전부는 20일 국민과 함께 만드는 안전한 대한민국을 목표로 4월 20일부터 6월 19일까지 두 달간 '2026 집중안전점검'을 실시한다고 밝혔다.

행정안전부 로고. [사진=행정안전부]

이번 점검에는 중앙·지방정부와 공공기관 등 310개 기관을 비롯해 민간 전문가와 국민이 함께 참여한다. 점검 대상은 총 3만1554개소로, 지난해보다 5315곳 늘었다.

특히 어린이집, 요양원, 병원, 전통시장, 지하상가 등 어린이·노약자 등 안전 취약계층이 이용하거나 다중이용시설 1만6116곳(51%)을 중점 점검한다.

최근 3년간 재난사고가 발생했던 시설 88곳도 후속 조치 이행 여부를 집중 확인할 계획이다.

정부는 점검의 실효성을 높이기 위해 주민이 직접 위험요인을 신고한 시설도 빠짐없이 포함하고, 드론·열화상카메라·지표투과레이더(GPR) 등 첨단 장비를 활용해 육안으로 확인하기 어려운 잠재 위험까지 점검한다.

앞서 지난해 점검에서는 2만6239개소 중 1만2896개소에서 위험요인이 발견됐으며, 이 중 상당수는 현장 조치 또는 보수·보강을 통해 개선됐다.

이번 점검에서도 긴급 보수가 필요한 공공시설이 발견되면 재난관리기금을 우선 투입해 신속히 조치하고, 재정 여건이 어려운 지방자치단체에는 재난안전특별교부세를 지원할 방침이다.

또 점검 결과는 '안전정보 통합관리시스템'을 통해 공개해 시설 관리자의 책임성을 높이고 후속 조치를 유도할 계획이다.

윤호중 행정안전부 장관은 "올해 집중안전점검은 안전 취약계층 이용시설과 국민 생활과 밀접한 민생 시설을 중심으로 점검 대상을 대폭 늘려, 우리 사회의 안전을 위협하는 요소를 꼼꼼히 살피겠다"며 "국민 여러분께서도 주변의 위험요소를 발견하면 안전신문고로 적극 신고해 모두가 안전한 대한민국을 만드는데 동참해 주시기 바란다"고 당부했다.

abc123@newspim.com