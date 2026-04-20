무신사, '매거진 B' 품었다…콘텐츠로 글로벌 확장

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매거진 B 기존 독립성 유지...양사 시너지 모색 계획

[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 무신사가 브랜드 다큐멘터리 매거진 '매거진 B'를 발행하는 비미디어컴퍼니 지분 전량을 인수하며 시너지를 모색한다고 20일 밝혔다.

양사는 브랜드 헤리티지를 계승·발전시키는 데 합의했으며, 이번 인수를 통해 글로벌 시장을 개척해온 두 기업이 시너지를 모색하게 됐다.

무신사가 인수한 비미디어컴퍼니의 브랜드 다큐멘터리 매거진 '매거진 B' Vol.100 모습. [사진=무신사 제공]

2011년 창간된 매거진 B는 브랜드를 하나의 문화로 탐구하는 콘셉트로 프라이탁, 파타고니아, 무인양품 등 100여 개 브랜드를 기록해왔다. 창간 초기부터 영문판을 병행 발행하며 40여 개국에서 170만 부 이상 판매되는 등 글로벌 미디어로 자리 잡았다.

무신사는 이번 인수를 통해 해외 미디어 네트워크와 에디토리얼 역량을 확보하게 됐다. 이를 기반으로 글로벌 시장 확장 과정에서 새로운 비즈니스 기회를 창출하고, 지적 재산권(IP) 및 라이선스 사업 등으로 영역을 넓힌다는 계획이다.

인수 이후에도 '매거진 B'는 기존 편집 방향과 독립성을 유지한다. 조수용 발행인이 브랜드 성장을 지원하고, 김명수 대표와 박은성 편집장이 중심이 된 기존 조직이 운영을 이어간다.

nrd@newspim.com