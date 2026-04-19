용인특례시, 광역교통시설부담금 129억 원 징수

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체계적 관리로 최우수 기관 등극

[용인=뉴스핌] 노호근 기자 = 용인특례시는 경기도의 '2026년 광역교통시설부담금 종합평가'에서 최우수기관으로 선정됐다고 19일 밝혔다.

용인시청사 전경. [사진=뉴스핌 DB]

시에 따르면 도내 31개 지자체를 징수액에 따라 3개 그룹으로 나눠 광역교통시설부담금 징수·체납 관리와 기관장 관심도 등을 평가했으며 용인시는 지난해 129억여 원을 징수한 28억 원 이상 징수 지자체 10곳이 속한 '1그룹'에서 최우수로 선정됐다.

용인시가 높은 평가를 받은 주요 요인은 개발사업 증가에 따른 부담금 대상 사업의 체계적 관리와 징수율 제고를 위한 현장점검 체계 운영이다.

시는 지난 2022년, 2023년, 2025년에 우수상을, 2024년에 장려상을 수상하는 등 매년 우수한 평가를 받고 있다.

광역교통시설부담금은 도시 개발 등 대규모 사업으로 인한 교통난 해소와 광역교통시설 확충을 목적으로 택지조성 사업과 주택 건설 사업 등 개발사업 시행자에게 부과되는 부담금이다.

정찬승 시 교통정책과장은 "투명한 부담금 관리와 광역교통 개선을 위한 지속적인 관심으로 얻은 결과"라며 "체계적인 광역교통시설부담금 업무로 시 교통행정 발전에 최선을 다하겠다"고 말했다.

seraro@newspim.com