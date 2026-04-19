[전병서소장 분석] 이란전쟁 계산서, 승자는 누구인가

이란전쟁이 끝나간다. 2026년 2월 28일 시작된 '에픽 퓨리(Operation Epic Fury)' 작전이 약 두 달 만에 사실상의 종막을 향해 달리고 있다. 미국은 하메네이를 제거했고 IRGC 지휘부를 쓸었으며 핵 시설을 폭격했다. 군사적 성적표는 화려하다.

전쟁이 협상 국면으로 접어들었는데, 조급해하는 쪽은 미국인것 같아 보인다. 1973년 전쟁권한법의 60일 시한이 4월 28일로 다가오자, 트럼프 미국 대통령은 "4월 말까지 합의 가능성이 매우 높다"고 낙관론을 쏟아냈다. 장사든 전쟁이든 협상 테이블에선 시간에 쫒기는 쪽이 불리하다. 지금 초읽기에 몰린 것은 이란이 아니라 트럼프다.

핵(核) 협상의 아이러니, 전리품인가 면피인가

​트럼프 대통령의 원래 목표는 명확했다. 이란의 핵농축 능력을 완전히 제거하고 농축 우라늄을 미국에 귀속시키는 것이었다. 그런데 협상 테이블에서 나오는 시나리오는 다르다. 이란은 핵농축 물질을 미국에 직접 넘기지 않은 채 제3국 이전이나 국제 사찰 강화로 타협을 모색하고, 미국은 '핵 프로그램을 봉쇄했다'는 명분을 전리품으로 삼으려 한다.

양측 모두 명분이 필요하다. 이란은 "우리는 굴복하지 않았다"고 국민에게 말해야하고, 트럼프는 "우리가 이겼다"고 선언해야한다. 핵농축 물질이 물리적으로 미국 손에 들어오지 않은 채 협상이 마무리된다면, 이것은 전쟁의 완승이 아니라 양쪽이 서로의 패배를 가리기 위해 합의한 '공동 면피'책에 가깝다. 역사는 이런 협상을 '명분의 전쟁'이라 부른다. 실리는 협상 테이블 밖에서 다른 누군가가 챙긴다.

유가·물가·주가의 반란, 이란 때렸더니 미국소비자가 맞았다

​전쟁 개시 이후 WTI 유가는 배럴당 93달러, 브렌트유는 98달러까지 치솟았다. 호르무즈 해협이 봉쇄되면서 전세계 원유 공급의 20%가 흔들렸다. 민주당 머피 상원의원의 원내 연설이 핵심을 찌른다. "전쟁 개시 이후 휘발유 가격이 30% 올랐고, 농민들은 비료 35%, 경유 50% 인상을 맞았다." 이 비용은 즉각 장바구니로 전가된다.

트럼프가 2024년 당선의 1등 공신으로 내세운 것이 '인플레이션 잡기'였다. 그런데 이란 전쟁이 인플레이션을 되살렸다. 이란을 향해 날린 펀치가 부메랑이 되어 미국 중산층의 장바구니를 강타한 것이다.

더 기이한 장면이 있다. 미국 재무부는 유가 급등을 막기 위해 이란·러시아산 원유를 운송하는 선박에 대한 제재를 일시 완화했다. 이란과 전쟁 중인데 이란 석유를 한시적으로 풀어준 것이다. 군사 목표(이란 응징)와 경제 목표(유가 안정)가 충돌하자, 어느 것도 제대로 달성하지 못한 채 갈팡질팡했다. 적을 압박하기 위해 꺼낸 카드가 자신의 약점을 찌르는 꼴이 됐다.

​트럼프는 싸움에서 항상 급소 방어에 실패한다. 중국과의 무역전쟁에서는 희토류에 맞았고, 이란 전쟁에서는 유가에 맞았다. 급소를 맞으면 오래 버티기 어렵다. 지금 협상을 서두르는 쪽이 미국인 것은 우연이 아니다.

'골프장 사령관'의 전쟁, 여유인가 오만인가

​전쟁 지휘를 골프장에서 하고, 협상 지휘를 UFC 경기장에서 하고, 국무장관을 협상 테이블에서 빼고 부동산 친구와 사위를 협상 대표로 보내는 트럼프. 이것은 여유인가, 약점을 숨기기 위한 쇼인가.

참모진의 문제는 더 심각하다. 트럼프가 자신을 예수에 비유한 AI 생성 이미지를 전세계가 보는 소셜미디어에 올렸는데, 12시간 동안 아무도 제지하는 참모가 없었다. 가톨릭 보수층이 들고일어나고 나서야 삭제했다.

사람은 40이 넘으면 남의 말을 잘 안 듣고, 50이 넘으면 자기 생각을 좀처럼 바꾸지 않는다고 한다. 하물며 80대 트럼프는 보고 싶은 것만 보고, 듣고 싶은 것만 듣고, 그것을 입으로 내보낸다. 그때마다 세계의 외교·주가 지수가 요동친다.

교황을 적으로 만든 전쟁, 값비싼 외교 실수

​트럼프는 세상 모든 것과 싸울 수 있다. 그러나 교황과는 싸우면 안 된다. 그것은 이기기 가장 어려운 싸움이고, 잃는 것이 가장 많은 싸움이다.

레오 14세 교황은 이란 전쟁을 두고 "하느님은 어떤 전쟁도 축복하지 않는다", "한 줌의 폭군들이 세상을 유린하고 있다"고 직격했다. 트럼프는 즉각 다음과 같이 응수했다. "교황은 외교 정책에선 형편없다", "내가 아니었다면 레오는 지금 바티칸에 없었을 것." NBC 여론조사에서 교황의 순호감도는 +34%포인트, 트럼프는 -12%포인트이 결과를 보였다. 미국인들도 교황 편을 들었다.

​더 치명적인 것은 트럼프의 가장 가까운 유럽 동맹인 이탈리아 총리 멜로니조차 "트럼프가 교황에게 한 발언을 용납할 수 없다"고 등을 돌렸다는 사실이다. 군사력으로 이란을 이겨도, 도덕적 권위에서 교황에게 지면 세계 여론의 법정에서 트럼프는 피고석에 앉는다.

벌집을 쑤신 자와 꿀을 담은 자, 중국의 대역전

이 전쟁의 가장 아이러니한 결말은 따로 있다. 트럼프의 원래 구상은 이란 전쟁을 지렛대 삼아 중국을 압박하는 것이었다. 이란 석유 90%의 고객인 중국에게 "이란 편 들면 너도 제재"라는 경고장을 날리며 협상 우위를 점하려 했다. 그런데 결과적으로는 중국이 오히려 미중 대치의 주도권을 강화하는 모양새다.

미국이 중동에서 소모전을 벌이는 동안 중국은 네 가지를 조용히 챙겼다. 이란 석유를 헐값에 확보했고, 에너지 가격 상승으로 반사 이익을 거뒀고, 협상 중재자 지위를 얻어 국제적 위상을 높였고, 미국이 30년간 써온 '항행의 자유'의 명분까지 빌려갔다.

미국은 수십 년간 인도·태평양에서 '항행의 자유'를 중국 견제의 핵심 카드로 써왔다. 중국이 남중국해를 막으면 미국이 군함을 보냈다. 그런데 이번엔 미국이 호르무즈를 봉쇄했다.

시진핑 중국 국가 주석은 즉각 이를 역이용했다. 호르무즈 봉쇄로 인한 세계경제의 "부정적 영향"을 공개 비판하며 '해상 공공재 수호자'를 자처했다. 미국이 30년간 축적한 명분의 카드를, 이제 거꾸로 중국이 미국을 향해 꺼내들기 시작한 것이다.

'4실(四失)'의 전쟁, 이란전쟁 최종 계산서

이란 전쟁의 계산서를 정리하면 트럼프의 네 가지 손실이 선명하게 남는다. 첫째는 지지율 손실이다. 유가·물가 상승이 중산층의 장바구니를 강타하면서 트럼프 지지율이 하락했다. 2026년 중간선거를 향한 시한폭탄이 째깍거리고 있다.

두번째는 동맹 손실이다. 교황과의 충돌, 전통 우방의 균열 등 트럼프가 10년에 걸쳐 구축한 동맹 구조에 실금이 갔다. 셋째로 미국은 막대한 예산 손실을 입었고 외교적 명분 손실이라는 돈으로 환산하기 힘든 일대 타격을 입었다.

이란 전쟁의 최대 수혜자는 미국도 이란도 아니고, 이스라엘도 아니다. 가장 큰 수혜자는 단 한 발의 총도 쏘지 않은 중국이다. 트럼프는 이란 전쟁에서 군사적으로는 이겼을지 모른다. 그러나 경제·외교·여론·명분이라는 네 개의 전장에서 동시에 패배했다. 전쟁을 시작한 자는 트럼프였지만, 전쟁의 청구서는 미국 소비자에게 날아갔고, 전쟁의 과실은 중국 손에 들어갔다.

전병서는...

중국 칭화대에서 석사, 푸단대에서 박사학위를 받았다. 대우경제연구소에서 반도체와 IT애널리스트로 17년간 재직했고, 대우증권 상무, 한화증권 전무를 지냈다. 이후 19년간 중국경제와 금융을 연구하고 있다. 중국경제금융연구소장으로 있으면서,성균관대 중국대학원, 중앙대 경영전문대학원에서 MBA학생들을 가르치고 있다. "금융대국 중국의 탄생", "중국100년의 꿈 한국10년의 부", "기술패권시대의 대중국혁신전략", "한국반도체 슈퍼乙 전략" , "차이나 퍼즐"등의 저서가 있다.

서울= 최헌규 중국전문기자(전 베이징 특파원) chk@newspim.com