AI 핵심 요약beta
- 경찰청이 17일 경무관 전보를 단행했다.
- 치안정보심의관에 김성준, 전기통신금융사기 단장에 오창배를 발령했다.
- 경찰대학 교무처장 김기종, 세종경찰청장 김홍근 등 다수 인사를 교체했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
◇경무관 전보 ▲ 경찰청 치안정보국 치안정보심의관 김성준 ▲ 경찰청 국가수사본부 전기통신금융사기 통합대응단장 오창배 ▲ 경찰청 국가수사본부 형사국 과학수사심의관 이미경 ▲ 경찰청 기획조정관실(자치경찰기획단장) 이영철 ▲ 경찰청(공직기강비서관실) 배용석 ▲ 경찰청(국무조정실) 정문석 ▲ 경찰대학 교무처장 김기종 ▲ 중앙경찰학교 교수부장 이승열 ▲ 경찰수사연수원장 노규호 ▲ 서울경찰청 경비부장 이관형 ▲ 서울경찰청 수사부장 오승진 ▲ 서울경찰청 광역수사단장 박찬우 ▲ 서울경찰청 안보수사부장 최은정 ▲ 서울경찰청 생활안전교통부장 이진수 ▲ 서울경찰청 기동단장 박경정 ▲ 서울 영등포경찰서장 여진용 ▲ 서울 관악경찰서장 김광식 ▲ 서울 강서경찰서장 김상희 ▲ 부산경찰청 생활안전부장 최병윤 ▲ 대구경찰청 공공안전부장 임태오 ▲ 대구경찰청 생활안전부장 박재석 ▲ 대구 수성경찰서장 송재준 ▲ 인천경찰청 공공안전부장 곽창용 ▲ 인천경찰청 수사부장 이윤 ▲ 인천 남동경찰서장 임현규 ▲ 광주경찰청 생활안전부장 김만수 ▲ 대전경찰청 수사부장 오동욱 ▲ 대전경찰청 생활안전부장 김종관 ▲ 울산경찰청 공공안전부장 송승현 ▲ 울산경찰청 수사부장 최준영 ▲ 울산경찰청 생활안전부장 박대식 ▲ 세종경찰청장 김홍근 ▲ 경기남부경찰청 공공안전부장 유재용 ▲ 경기남부경찰청 광역수사단장 송병선 ▲ 경기남부 수원영통경찰서장 이동우 ▲ 경기남부 화성동탄경찰서장 문봉균 ▲ 경기북부경찰청 공공안전부장 임동균 ▲ 경기북부 고양경찰서장 박정원 ▲ 경기북부 파주경찰서장 최종상 ▲ 강원경찰청 수사부장 이충섭 ▲ 강원 원주경찰서장 정한규 ▲ 충북경찰청 수사부장 강일구 ▲ 충북경찰청 생활안전부장 장한주 ▲ 충남경찰청 공공안전부장 손창현 ▲ 충남경찰청 수사부장 김근만 ▲ 충남경찰청 생활안전부장 민윤기 ▲ 전북경찰청 공공안전부장 김상형 ▲ 전북경찰청 생활안전부장 빈중석 ▲ 전남경찰청 공공안전부장 강일웅 ▲ 전남경찰청 수사부장 고영재 ▲ 전남경찰청 생활안전부장 조우종 ▲ 경북경찰청 공공안전부장 양승호 ▲ 경북경찰청 수사부장 박종삼 ▲ 경북경찰청 생활안전부장 정관호 ▲ 경남경찰청 생활안전부장 이정철 ▲ 경남 창원중부경찰서장 호욱진
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