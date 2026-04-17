광주 남구, '천원택시' 문턱 완화…소득 기준 폐지

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"더 많은 주민에 혜택 제공"

[광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 광주 남구가 이동 약자의 의료 접근성 강화를 위해 천원택시 이용 기준을 완화하기로 했다.

17일 남구에 따르면 천원택시는 고령화 가속화와 만성질환 증가에 따른 의료기관 방문이 필요한 주민을 위한 복지 서비스다.

천원택시. [사진=광주 남구] 2026.04.17 bless4ya@newspim.com

천원택시 운행에 나선 지 3개월가량이 지나면서 택시 이용권을 신청한 주민만 455명에 달한다.

남구는 수요가 잇따르자 더 많은 주민에게 혜택을 제공하기 위해 천원택시를 이용할 수 있는 기준을 조정했다.

기존에는 장기요양 5등급 중에 1~4등급에 속하면서 기초연금을 받는 주민만 천원택시를 이용할 수 있었는데, 이번부터는 장기요양 등급만 있으면 누구나 이용할 수 있다.

또 소득 기준도 없애 기초연금을 받지 않는 주민도 천원택시에 탑승할 수 있으며, 경증 치매로 인지 지원 등급을 받은 주민과 치매검사 대상자까지 이용 범위를 확대했다.

사실상 남구에 주소지를 두고 거주하는 만 65세 이상 주민 중에 장기요양등급만 있으면 누구나 이용할 수 있게 된 것이다.



탑승 기준을 완화함에 따라 고령자와 교통 이동 약자의 이동권 및 의료서비스 접근성은 크게 향상될 것으로 기대된다.

천원택시 이용을 희망하는 주민은 주소지 동 행정복지센터에 신청서를 제출하면 되며, 대상자에게는 편도 기준으로 한달에 2번 이용할 수 있는 쿠폰이 지급된다.

편도 1회당 이용료는 1000원이며 천원택시 사업 시행자가 제공하는 빛고을 택시를 이용해 광주권역 병원과 화순 전남대병원을 다녀올 수 있다.

bless4ya@newspim.com