충북도, 프로야구 2군 창단 본격 시동...KBO 방문

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허구연 총재 면담 통해 창단 절차·요건·참여 방향 등 심층 협의

[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 충북도가 프로야구 퓨처스리그(2군) 창단을 위한 본격적인 행보에 나섰다.

충북도는 16일 도 문화체육관광국장, 체육진흥과장, 청주시 문화체육국장, 체육교육과장 등 관계 공무원들이 한국야구위원회(KBO)를 방문해 허구연 총재를 비롯한 관계자들과 면담을 가졌다고 밝혔다.

허구연 KBO 총장과 면담하는 충북도와 청주시 관계자들. [사진=충북도] 2026.04.16 baek3413@newspim.com

이 자리에서 충북도는 ▲충북형 돔구장 조성과 연계한 2군 구단 창단 추진 의지 ▲창단 절차 및 요건 ▲퓨처스리그 참여 방안 ▲경기장 및 야구 인프라 구축 방향 등에 대해 폭넓은 의견을 교환했다.

도는 앞으로 건립을 추진 중인 '충북형 다목적 돔구장'을 기반으로 전국 중심이라는 지리적 이점을 살려 프로야구 2군 구단을 유치한다는 전략을 세웠다.

이를 통해 중부권 야구 인프라의 거점 역할을 수행하며, 스포츠산업 활성화와 지역경제 성장이라는 두 가지 효과를 도모한다는 계획이다.

충북도는 이미 돔구장 유치와 2군 창단을 위해 체육계 주요 인사들과 간담회를 잇달아 열고, 전·현직 야구인 및 전문가 의견을 적극적으로 청취하며 사업 타당성을 검증해 왔다.

이러한 노력이 체육계 전반의 공감대를 형성하며, 도내 스포츠 인프라 확충에 대한 기대감도 높아지고 있다.

도는 향후 KBO와 협의를 지속하며 행정적·재정적 기반을 단계적으로 조성, 2군 창단 작업을 체계적으로 추진해 나갈 계획이다.

충북도 관계자는 "이번 KBO 방문을 통해 2군 창단 추진 방향을 구체화할 수 있는 계기를 마련했다"며 "앞으로도 KBO와 긴밀히 협의해 충북이 대한민국 야구 발전의 새로운 중심으로 자리잡을 수 있도록 최선을 다하겠다"고 강조했다.

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