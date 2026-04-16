경남도, 노후 옥내급수관 개량 지원사업 추진…2억 8700만원 투입

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주택 유형별 최대 200만 원 차등 지원

도민의 깨끗한 수돗물 사용 환경 조성

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남도는 노후 옥내급수관 교체를 지원해 가정 내 녹물과 수질 저하를 개선한다고 16일 밝혔다.

경남도가 노후 옥내급수관으로 인한 녹물 발생과 수질 저하 문제를 개선하기 위해 '노후 옥내급수관 개량 지원사업'을 추진하고 있다.[사진=경남도] 2026.04.16

지원 대상은 사용 승인 후 20년 이상 된 130㎡ 이하 주택이다. 노후 급수관 교체·갱생·세척·성능향상장치 설치 등 공사 비용 일부를 지원한다.

지원 금액은 주택 유형에 따라 차등 적용된다. 단독주택은 세대별 급수관 기준 최대 150만 원, 공동·다가구주택은 세대별·공용급수관 포함 최대 200만 원까지다.

올해는 김해·거제·양산·함안·창녕·고성·산청·거창·합천 등 9개 시군을 대상으로 도·시군비 총 2억 8700만 원을 투입한다. 공사비 50~95%를 지원하며, 나머지는 자부담이다.

신청자는 해당 시군 상수도 부서에 접수하면 현장 확인과 승인 후 공사를 진행하고 사업비를 정산받는다. 예산 소진 시 모집을 마감한다.

서영미 수질관리과장은 "노후 급수관 개량으로 도민이 안심하고 깨끗한 수돗물을 사용할 수 있는 환경을 조성하겠다"고 말했다.

news2349@newspim.com