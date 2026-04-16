이인애 경기도의원 "도립노인병원, 수익보다 공공성...의료 최후 안전망"

16일 동두천병원 수탁 심의 참석...운영 책임성·전문성 강조

[수원=뉴스핌] 김가현 기자 = 이인애 경기도의원이 도립노인전문병원을 향해 수익성보다는 공공의료 최후 안전망으로서의 책임감을 가져달라고 당부했다.

이인애 의원이 도립노인전문병원을 향해 공공의료 최후 안전망으로서의 책임감을 가져달라고 당부했다. [사진= 경기도의회]

이인애 의원은 16일 경기도립노인전문동두천병원에서 열린 '경기도 사무수탁기관 선정심의위원회'에 위원으로 참석해 병원 운영 수탁기관의 재계약 여부를 심의하며 이같이 밝혔다.

이 의원은 심의 과정에서 "도립노인전문병원은 일반 의료기관과 달리 공공성이 최우선되는 기관"이라며 "치매를 비롯한 노인성 질환 환자와 가족들에게는 사실상 마지막 의료 안전망과 같은 존재"라고 강조했다.

특히 이번 심의에 대해 "단순한 형식적 절차가 아니라 도민에게 실질적으로 도움이 되는 서비스 질을 결정하는 중요한 과정"이라며, 지난 기간 공공의료 기능을 얼마나 충실히 수행했는지에 대해 엄격하고 책임 있는 기준으로 평가해야 한다고 피력했다.

이 의원은 안정적인 운영체계 구축을 위한 구체적인 대안도 제시했다. 그는 "전문 의료인력의 확보와 지역사회 돌봄 체계와의 연계를 병행하는 것이 무엇보다 중요하다"며, 위탁 운영 구조 속에서도 도민의 신뢰를 얻기 위한 철저한 관리와 평가의 병행을 주문했다.

마지막으로 이 의원은 "초고령 사회 진입에 따라 경기도 역시 공공의료와 돌봄이 연계된 정책 체계를 선제적으로 구축해야 할 시점"이라며 "도의회 차원에서도 공공의료기관 운영이 본래 목적에 부합하도록 지속적으로 점검하고 필요한 정책 지원을 아끼지 않겠다"고 덧붙였다.

이날 심의는 현장 확인을 시작으로 수탁기관의 운영성과와 향후 계획, 공공의료 기여도 등을 종합적으로 평가하는 방식으로 진행됐으며, 도의원과 전문가 등 11명의 위원이 참석해 공정성을 더했다.

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