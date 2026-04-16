한국타이어, 타이어 4개 구매 시 주유상품권 증정

[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 한국타이어앤테크놀로지가 5월 14일까지 타이어 구매 고객을 대상으로 '스마트페이' 프로모션을 진행한다고 16일 밝혔다.
스마트페이는 티스테이션 '올마이티' 회원을 위한 결제 서비스로, 12개월 또는 24개월 무이자 할부를 제공한다. 전국 330여 개 올마이티 오프라인 매장과 온라인 쇼핑몰 '티스테이션닷컴'에서 이용할 수 있다.
행사 기간 스마트페이로 전기차 전용 브랜드 '아이온', 플래그십 브랜드 '벤투스', SUV 전용 브랜드 '다이나프로', 프리미엄 올웨더 브랜드 '웨더플렉스', 프리미엄 겨울용 브랜드 '윈터 아이셉트' 등에서 제품 4개를 구매한 고객에게 2만 원 상당의 주유 상품권을 준다. 벤투스와 다이나프로의 일부 프리미엄 제품은 24개월 기준 월 8000원대 수준으로 구매 가능하다.
한국타이어는 올바른 타이어 선택을 위해 구매 시 확인해야 할 5대 기준을 제시했다. 제조사 직접 생산·판매·A/S 보증 여부, 최신 기술력 적용 제품 여부, 글로벌 공신력 보유 기관 성능 테스트 입증 여부, 전문 정비 서비스 자격 보유 여부, 정보 제공의 투명성 여부 등이다.
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