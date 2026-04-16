[프로야구] KT에 닥친 첫 번째 시련... 안현민·허경민 나란히 햄스트링 부상

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[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 공동 2위로 순항하던 KT 위즈에 예상치 못한 악재가 동시에 찾아왔다. 타선의 핵심을 맡고 있던 안현민과 허경민이 나란히 햄스트링 부상 판정을 받으면서 전력에 큰 공백이 생기게 됐다.

KT는 16일 "안현민은 오른쪽 햄스트링 부분 손상, 허경민은 왼쪽 햄스트링 부분 손상 진단을 받았다"라고 공식 발표했다. 이어 "두 선수는 17일 추가 검진을 통해 상태를 다시 확인한 뒤, 구체적인 재활 계획과 복귀 시점을 결정할 예정"이라고 덧붙였다.

[서울=뉴스핌] KT의 안현민이 지난 15일 NC와의 경기에서 2루타를 기록한 뒤 세리머니 하고 있다. [사진 = KT 위즈] 2026.04.16 wcn05002@newspim.com

햄스트링 부상은 재발 위험이 높고 회복 과정에서도 신중함이 요구되는 만큼, 두 선수 모두 1군 엔트리에서 제외된 뒤 재활에 집중할 가능성이 크다.

안현민은 15일 창원NC파크에서 열린 NC와의 원정 경기 도중 부상을 입었다. 6회초 공격에서 좌전 안타를 때려낸 뒤 1루를 돌아 진루를 시도하는 과정에서 균형을 잃고 넘어졌고, 이후 햄스트링 통증을 호소했다. 곧바로 교체된 그는 병원으로 이동해 정밀 검진을 받았고, 결국 근육 손상 진단을 받았다.

허경민 역시 경기 중 이상 징후가 포착됐다. 4회초 우중간을 가르는 2루타를 기록한 뒤 대주자 김상수로 교체됐는데, 당시에는 단순한 보호 차원의 교체로 보였다. 하지만 검진 결과 햄스트링 손상이 확인되면서 상황이 예상보다 심각해졌다.

문제는 두 선수의 이탈이 단순한 전력 감소를 넘어, 팀 공격 흐름 전체를 흔들 수 있다는 점이다. 안현민은 올 시즌 14경기에서 타율 0.365(52타수 19안타), 3홈런 11타점 14득점, OPS(출루율+장타율) 1.161을 기록하며 KT 타선의 핵심 축으로 자리 잡았다.

[서울=뉴스핌] KT의 허경민이 지난 15일 NC와의 경기에서 1루 베이스를 향해 달리고 있다. [사진 = KT 위즈] 2026.04.16 wcn05002@newspim.com

허경민 역시 최근 타격감이 절정이었다. 지난달 31일 대전 한화전에서 사구로 한 차례 이탈했음에도 7경기에서 타율 0.522(23타수 12안타), 1홈런 4타점, OPS 1.299를 기록하며 폭발적인 타격감을 과시했다.

결국 KT는 핵심 타자 두 명이 빠진 상태로 당분간 경기를 치러야 하는 상황에 놓였다. 특히 상승세를 타고 있던 시점에서 발생한 동반 이탈이라는 점에서, 팀 분위기와 경기 운영 모두에 영향을 미칠 가능성이 크다.

KT는 우선 두 선수가 빠진 가운데 16일 창원NC파크에서 NC와 주중 3연전 마지막 경기를 치른다.

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