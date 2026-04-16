李대통령, 현직 최초 세월호 기억식 참석…"대통령으로서 무거운 책임 통감"

AI 핵심 요약beta
- 이재명 대통령이 16일 세월호 참사 12주기 기념식에 참석했다.
- "12년 흘렀지만 기억 선명하다"며 국가 책임을 통감했다.
- 유가족에 경의 표하고 안전한 나라 만들겠다고 다짐했다.
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"국가가 제 역할 다하지 못했을 때"
"다시는 반복되지 않게 다짐한다"
"국가, 국민 생명·안전 지키기 위해 존재"
[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령이 세월호 참사 12주기인 16일 "12년이 흘렀지만 그날의 기억은 여전히 어제 일처럼 선명하게 각인돼 있다"고 밝혔다. 현직 대통령이 세월호 참사 기념식에 참석한 것은 이 대통령이 처음이다.
이 대통령은 이날 오후 경기 안산 화랑유원지에서 열린 '4·16 세월호 참사 12주기 기념식'에 참석해 "대한민국 대통령으로서 무거운 책임을 통감한다"며 이같이 말했다.
이 대통령은 "사랑하는 이들을 잃은 슬픔 속에도 절절한 기록을 하나하나 남기며 더 안전한 사회를 만들고자 헌신해 온 유가족 여러분께 머리 숙여 경의를 표한다"며 "오랜 세월 매일같이 얼마나 큰 고통과 그리움을 감내해 오셨을지 헤아리기 어렵다"고 했다.
이 대통령은 "국민의 생명과 안전을 지켜야 할 국가가 제 역할을 다하지 못했을 때 어떤 일이 벌어질 수 있는지 우리 모두가 똑똑히 목도했다"며 "그날의 과오와 그 무거운 교훈을 한시도 잊지 않으며 다시는 같은 일이 반복되지 않도록 반드시 그렇게 만들겠다고 다짐한다"고 말했다.
이어 이 대통령은 "국가가 존재하는 이유는 바로 국민의 생명과 안전을 지키기 위함"이라며 "너무나 당연한 이 기본과 원칙을 반드시 바로 세우겠다. 생명과 안전에 관해서는 단 한 치의 빈틈도 허용하지 않겠다"고 다짐했다.
이 대통령은 "어떠한 상황에서도 국민을 반드시 지켜내는 나라, 국가를 온전히 믿고 의지할 수 있는 그런 나라를 만들겠다"며 "국민 여러분께서 체감할 수 있는 실질적이고 구체적인 변화를 이뤄내겠다. 이 약속을 지키는 것이야말로 세월호가 우리에게 남긴 숙제를 완성하는 길이라고 확신한다"고 강조했다.
끝으로 이 대통령은 "(희생된) 304명 한 분 한 분의 이름과 그들이 미처 이루지 못한 304개의 꿈은 결코 잊히지 않을 것"이라며 "다시 한 번 깊은 애도를 표한다. 기억하겠다. 잊지 않겠다"고 약속했다.
pcjay@newspim.com