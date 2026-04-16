李대통령, 현직 최초 세월호 기억식 참석…"대통령으로서 무거운 책임 통감"

"12년 흘렀지만 어제 일처럼 선명"

"국가가 제 역할 다하지 못했을 때"

"다시는 반복되지 않게 다짐한다"

"국가, 국민 생명·안전 지키기 위해 존재"

[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령이 세월호 참사 12주기인 16일 "12년이 흘렀지만 그날의 기억은 여전히 어제 일처럼 선명하게 각인돼 있다"고 밝혔다. 현직 대통령이 세월호 참사 기념식에 참석한 것은 이 대통령이 처음이다.

이 대통령은 이날 오후 경기 안산 화랑유원지에서 열린 '4·16 세월호 참사 12주기 기념식'에 참석해 "대한민국 대통령으로서 무거운 책임을 통감한다"며 이같이 말했다.

이재명 대통령이 16일 오후 경기 안산 화랑유원지에서 열린 '4·16 세월호 참사 12주기 기념식'에 참석해 추도사를 하고 있다. [사진=청와대]

이 대통령은 "사랑하는 이들을 잃은 슬픔 속에도 절절한 기록을 하나하나 남기며 더 안전한 사회를 만들고자 헌신해 온 유가족 여러분께 머리 숙여 경의를 표한다"며 "오랜 세월 매일같이 얼마나 큰 고통과 그리움을 감내해 오셨을지 헤아리기 어렵다"고 했다.

이 대통령은 "국민의 생명과 안전을 지켜야 할 국가가 제 역할을 다하지 못했을 때 어떤 일이 벌어질 수 있는지 우리 모두가 똑똑히 목도했다"며 "그날의 과오와 그 무거운 교훈을 한시도 잊지 않으며 다시는 같은 일이 반복되지 않도록 반드시 그렇게 만들겠다고 다짐한다"고 말했다.

이어 이 대통령은 "국가가 존재하는 이유는 바로 국민의 생명과 안전을 지키기 위함"이라며 "너무나 당연한 이 기본과 원칙을 반드시 바로 세우겠다. 생명과 안전에 관해서는 단 한 치의 빈틈도 허용하지 않겠다"고 다짐했다.

이 대통령은 "어떠한 상황에서도 국민을 반드시 지켜내는 나라, 국가를 온전히 믿고 의지할 수 있는 그런 나라를 만들겠다"며 "국민 여러분께서 체감할 수 있는 실질적이고 구체적인 변화를 이뤄내겠다. 이 약속을 지키는 것이야말로 세월호가 우리에게 남긴 숙제를 완성하는 길이라고 확신한다"고 강조했다.

끝으로 이 대통령은 "(희생된) 304명 한 분 한 분의 이름과 그들이 미처 이루지 못한 304개의 꿈은 결코 잊히지 않을 것"이라며 "다시 한 번 깊은 애도를 표한다. 기억하겠다. 잊지 않겠다"고 약속했다.

이재명 대통령이 16일 오후 경기 안산 화랑유원지에서 열린 '4·16 세월호 참사 12주기 기념식'에 참석해 추도사를 하고 있다. [사진=청와대]

pcjay@newspim.com