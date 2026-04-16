전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.04.17 (금)
KYD 디데이
전국 지자체

속보

더보기

'분홍 물결' 보성 일림산 철쭉 행사 내달 2일 개막

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 전남 보성군이 16일 내달 2∼4일 일림산 용추계곡에서 제22회 일림산 철쭉문화행사를 개최한다.
  • 100만평 철쭉 군락지와 용추계곡 편백숲을 배경으로 등산로를 정비해 안전한 탐방 환경을 제공한다.
  • 숲 사진전·체험 프로그램·가족 이벤트와 산신제례를 운영하며 피톤치드 휴식을 권한다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

철쭉·편백·체험 프로그램 한자리

[보성=뉴스핌] 권차열 기자 =전남 보성군은 내달 2∼4일 웅치면 일림산 용추계곡에서 전국 최대 규모 철쭉 군락을 배경으로 한 봄철 대표 산림 문화축제 '제22회 일림산 철쭉문화행사'를 개최한다고 16일 밝혔다.

일림산은 호남정맥이 남해로 이어지는 구간에 위치해 있으며 약 100만 평(약 300헥타르) 규모의 철쭉 군락지가 능선을 따라 형성돼 개화기마다 산 전체가 붉게 물드는 경관으로 알려져 있다. 용추계곡의 계류와 편백 숲이 어우러진 자연환경으로 가족 단위 관광객과 등산객에게 인기를 끌고 있다.

지난해 보성 일림산 철쭉 군락지 [사진=보성군] 2026.04.16 chadol999@newspim.com

군은 올해 행사에 맞춰 급경사 구간 완만화 등 등산로 정비를 추진해 공정률 약 90%를 기록하고 있으며, 축제 기간 보다 안전하고 쾌적한 탐방 환경을 제공할 계획이다.

행사 기간에는 보성군산림조합이 주관하는 '전국 숲 사진 전시회'를 비롯해 편백나무 자르기, 차나무 화분 만들기, 목공 체험(나무팽이·사슴벌레 만들기) 등 산림·친환경 체험 프로그램이 운영된다.

현장 사진을 즉석 인화해 주는 서비스, 1년 뒤 편지를 받는 느린 우체국, 어린이 풍선아트, 룰렛 경품 행사 등 가족 참여형 프로그램도 마련된다.

이번 행사의 핵심 의식인 산신제례는 5월 3일 오전 11시 용추계곡 일원에서 봉행되며, 군민의 안녕과 풍년, 지역 발전을 기원하는 전통 의례로 진행된다.

손석의 추진위원장은 "붉게 물든 일림산 철쭉과 편백 숲에서 피톤치드를 느끼며 휴식을 즐기시길 바란다"며 "정비된 등산로와 다채로운 체험 프로그램으로 방문객에게 보다 안전하고 기억에 남는 봄 축제를 선사하겠다"고 말했다.

chadol999@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
李대통령, 오늘 홍준표와 오찬 [서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 이재명 대통령이 홍준표 전 대구시장과 비공개 오찬을 갖는다. 홍 전 시장은 16일 자신의 페이스북을 통해 "나는 무당적자이고 백수"라며 "보름 전 홍 수석(홍익표 정무수석)이 연락 왔길래 비공개 오찬이라면 괜찮다고 했다"고 말했다. 이어 "야당 대표뿐만 아니라 야당 인사들도 가는데 내가 안 갈 이유가 없기 때문"이라고 덧붙였다. 홍준표 전 대구시장 [사진=뉴스핌 DB] 정치권에 따르면 이 대통령과 홍 전 시장의 오찬은 오는 17일 진행될 것으로 관측된다. 보수 진영에서 대선 후보로도 활동했던 홍 전 시장은 지난해 국민의힘 대선 후보 경선에서 고배를 마신 뒤 현재는 당적이 없는 상태다. 최근에는 더불어민주당 대구시장 후보인 김부겸 전 국무총리를 공개 지지한 바 있다. oneway@newspim.com 2026-04-16 15:57
사진
상승세 탄 이정후, 3안타 폭발 [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 드디어 이정후(샌프란시스코 자이언츠)의 방망이가 봄바람을 타기 시작했다. 14경기 만에 한 경기 3안타 활약을 펼쳤다. 3경기 연속 안타에 최근 6경기 중 4경기 멀티히트의 고감도 타격이 이어지고 있다. 이정후는 17일(한국시간) 미국 오하이오주 신시내티 그레이트 아메리칸 볼파크에서 열린 2026 MLB 신시내티 레즈전에서 우익수, 5번 타자로 선발 출전해 4타수 3안타 1타점 1득점을 기록했다. 시즌 타율은 0.246, OPS는 0.686으로 올라섰고 팀은 3-0 승리로 4연패를 끊었다. 팀 6안타 가운데 절반이 이정후의 배트에서 나왔다. 2회 1사에서 첫 타석에 들어선 이정후는 상대 선발 우완 체이스 번스와 7구 승부까지 끌고 갔지만 낮게 떨어지는 슬라이더에 파울팁 삼진으로 물러났다. [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 이정후. [사진=로이터] 2026.04.17 psoq1337@newspim.com 0-0으로 맞선 5회 1사 주자 없는 상황, 다시 번스를 상대한 이정후는 풀카운트에서 6구째 슬라이더를 잡아당겨 시속 99마일(약 159.3km)짜리 강한 타구의 우전 안타를 만들었다. 이후 브레넌의 3루수 병살타가 나와 득점으로 연결되진 못했다. 샌프란시스코 선발 랜던 룹은 6이닝 동안 단 한 점도 내주지 않자 샌프란시스코 타선이 7회초 응답했다. 바뀐 투수 브록 버크를 상대로 선두 타자 아라에스가 유격수 실책으로 출루했고 2사 후 채프먼이 좌중간을 가르는 적시 2루타로 0의 균형을 깼다. [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 랜던 룹. [사진=샌프란시스코 자이언츠] 2026.04.17 psoq1337@newspim.com 이어진 2사 2루 타석에 선 이정후가 승부에 쐐기를 박았다. 피치 클록 위반으로 스트라이크 하나를 안고 출발했지만 몸쪽 포심을 밀어 좌중간에 떨어뜨리는 1타점 적시타를 때렸다. 이어 대타 엘리엇 라모스의 볼넷, 슈미트의 중전 적시타까지 이어지며 스코어는 3-0이 됐다. 9회초 이정후는 1사 주자 없는 상황에서 좌완 샘 몰의 2구 스위퍼를 받아쳐 중전 안타를 쳐 시즌 두 번째 3안타 경기를 완성했다. 이정후는 11일부터 17일까지 6경기에서 23타수 10안타, 타율 0.435·OPS 1.154를 기록 중이다. 경기 막판에는 짧은 벤치클리어링이 벌어졌다. 8회초 아다메스 타석에서 코너 필립스의 몸에 맞는 공이 나오자 투수가 곧장 퇴장당하며 분위기가 험악해졌다. 샌프란시스코 마무리 밀러가 9회말 마지막 아웃을 잡은 뒤에는 삼진으로 돌려세운 스튜어트를 향해 소리를 지르며 다가갔고, 이에 스튜어트가 격하게 반응하면서 양 팀 선수들이 쏟아져 나왔다. psoq1337@newspim.com 2026-04-17 06:24

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동