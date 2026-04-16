'분홍 물결' 보성 일림산 철쭉 행사 내달 2일 개막

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철쭉·편백·체험 프로그램 한자리





[보성=뉴스핌] 권차열 기자 =전남 보성군은 내달 2∼4일 웅치면 일림산 용추계곡에서 전국 최대 규모 철쭉 군락을 배경으로 한 봄철 대표 산림 문화축제 '제22회 일림산 철쭉문화행사'를 개최한다고 16일 밝혔다.

일림산은 호남정맥이 남해로 이어지는 구간에 위치해 있으며 약 100만 평(약 300헥타르) 규모의 철쭉 군락지가 능선을 따라 형성돼 개화기마다 산 전체가 붉게 물드는 경관으로 알려져 있다. 용추계곡의 계류와 편백 숲이 어우러진 자연환경으로 가족 단위 관광객과 등산객에게 인기를 끌고 있다.

지난해 보성 일림산 철쭉 군락지 [사진=보성군] 2026.04.16 chadol999@newspim.com

군은 올해 행사에 맞춰 급경사 구간 완만화 등 등산로 정비를 추진해 공정률 약 90%를 기록하고 있으며, 축제 기간 보다 안전하고 쾌적한 탐방 환경을 제공할 계획이다.

행사 기간에는 보성군산림조합이 주관하는 '전국 숲 사진 전시회'를 비롯해 편백나무 자르기, 차나무 화분 만들기, 목공 체험(나무팽이·사슴벌레 만들기) 등 산림·친환경 체험 프로그램이 운영된다.

현장 사진을 즉석 인화해 주는 서비스, 1년 뒤 편지를 받는 느린 우체국, 어린이 풍선아트, 룰렛 경품 행사 등 가족 참여형 프로그램도 마련된다.

이번 행사의 핵심 의식인 산신제례는 5월 3일 오전 11시 용추계곡 일원에서 봉행되며, 군민의 안녕과 풍년, 지역 발전을 기원하는 전통 의례로 진행된다.

손석의 추진위원장은 "붉게 물든 일림산 철쭉과 편백 숲에서 피톤치드를 느끼며 휴식을 즐기시길 바란다"며 "정비된 등산로와 다채로운 체험 프로그램으로 방문객에게 보다 안전하고 기억에 남는 봄 축제를 선사하겠다"고 말했다.

chadol999@newspim.com