민노총 광주본부, 세월호 12주기 "숨겨진 진실 밝히겠다"

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"세월호 이후에도 죽음 반복돼"

[광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 민주노총 광주본부가 세월호 참사 12주기를 맞아 희생자를 추모하고 진상 규명과 책임자 처벌을 촉구했다.

민주노총 광주본부는 16일 성명에서 "세월호 참사는 지금도 계속되고 있는 문제다"며 "산업재해와 재난, 그리고 현장에서 목숨을 잃는 노동자들의 현실을 마주하고 있다"고 지적했다.

세월호 참사 11주기 기억식. [사진=뉴스핌 DB]

이어 "위험의 외주화와 책임 회피 구조는 여전히 지속되고 있으며 그 결과 죽음이 계속되고 있다"며 "세월호 이후의 대한민국은 달라졌어야 한다"고 강조했다.

그러나 "진상규명은 여전히 완결되지 않았고 책임자에 대한 처벌도 충분하지 않다"며 "이제는 모든 책임을 분명히 밝히고 그에 상응하는 책임을 반드시 묻는 사회로 나아가야 한다"고 주문했다.

민주노총은 "생명과 안전은 비용과 효율 뒤로 밀려나서는 안 된다"며 "국가는 국민의 생명과 안전을 최우선으로 하는 체계를 구축하고, 재난 대응 시스템과 책임 구조를 전면적으로 개혁해야 한다"고 요구했다.

아울러 "생명안전기본법을 즉각 제정해야 한다"며 "국민의 생명과 안전을 지키는 것을 국가의 최우선 책무로 명확히 해야 한다"고 밝혔다.

끝으로 "숨기려는 진실까지 밝혀내고 끝까지 책임을 묻는 사회를 만들기 위해 굳건히 연대할 것이며 노동자와 시민의 생명을 지키는 안전한 사회를 만들기 위해 투쟁해 나갈 것"이라고 말했다.

bless4ya@newspim.com