박희정 용인시의원, 지곡초 인근 연구소 허가 '재점검' 촉구

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

"시민 안전 최우선"

[용인=뉴스핌] 노호근 기자 = 용인특례시의회 박희정 의원(보라동·지곡동·동백3동·상하동/더불어민주당)은 지난 15일 제302회 임시회 제3차 본회의 5분 자유발언에서 지곡초등학교 정문 맞은편 콘크리트 혼화제 연구소의 행정 허가 과정을 전면 재점검해야 한다고 촉구했다.

용인특례시의회 박희정 의원이 제302회 임시회 제3차 본회의에서 5분 자유발언을 하고 있다.[사진=용인시의회]

박 의원은 해당 시설 건립 초기 전략환경영향평가(2013년)에서 폐수 발생 없음과 지곡초 인접 사실이 확인됐음에도 2014년 도시계획위원회에서 냄새·독성 없다는 사업자 설명으로 허가가 이뤄졌다고 지적했다.

그러나 2025년 설계신고서에는 검토됐던 화학물질 재포함과 친환경 성분 변경 미이행, 폐수 하루 1.53t 발생 구조로 초기 전제가 바뀌었다고 밝혔다. 연구소 가동 후 주민들은 금속성 타는 냄새와 화학약품 냄새를 지속 호소하며 폐수·악취 민원을 제기하고 있다.

박 의원은 사업자가 '기업 기밀'을 이유로 처리 과정 공개를 거부해 주민 불안이 커지고 있다며, 허가 전제 변경 시 재검토가 이뤄지지 않은 행정 책임을 질타했다.

이에 박 의원은 ▲허가 조건과 운영 불일치 재점검 및 결과 공개 ▲지곡초 일대 상시 대기질 측정 ▲외부 전문가 폐수 발생·처리 검증 ▲사업자·주민·공무원 3자 협의체 구성 운영 제한 또는 이전 등 근본 대안 검토 등 5대 대책을 요구했다.

박 의원은 "주민 '냄새 난다'는 호소에 행정은 측정으로 답해야 하며, 기업 기밀은 아이들 안전보다 우선될 수 없다"며 "용인시는 시민 환경권과 아이들 안전을 행동으로 보여야 한다"고 집행부 대응을 촉구했다.

seraro@newspim.com