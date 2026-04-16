김해시, 3만1000개 일자리 창출…'더 행복한 일자리' 비전 제시

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4대 전략 산업구조 전환 추진

506억 투자 지역 경제 활성화



‥[김해=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 김해시가 중소기업 경쟁력 강화 지원을 통한 대규모 일자리 창출에 나선다.

시는 올해 지역 일자리 3만1000개 창출을 목표로 한 '2026년도 일자리대책 세부계획'을 확정·공시했다고 16일 밝혔다. 시는 이를 통해 15~64세 고용률 67.6% 달성을 추진한다.

김해시가 올해 지속가능한 일자리 3만1000개를 창출하고, 고용률(15~64세) 67.6%를 달성하기 위한 '2026년도 일자리대책 세부계획'을 수립공시했다. 사진은 김해시청 전경[사진=뉴스핌DB] 2022.07.08

이번 계획은 고용노동부의 '지역고용 목표공시제'에 따른 것으로, 시는 지역 산업 구조 변화와 인구 유출, 고령화 등 고용여건 악화를 해소하기 위해 '더 행복한 일자리, 글로컬 시티 김해'를 비전으로 제시했다. 총 506억 원을 투입해 152개 사업을 본격 추진한다.

시는 ▲산업구조 대전환 ▲청년일자리 창출 ▲지역경제 활성화 ▲시민 맞춤형 균형 일자리 등 4대 전략을 중심축으로 삼았다.

산업구조 대전환을 위해리퍼브센터 기반 구축과 강소연구개발특구 운영을 통해 전략산업 고도화와 신성장 산업 육성에 나선다. 중소기업 기술혁신 지원으로 민간 일자리 확산도 유도한다.

청년층과 고용 취약계층 대상 정책도 강화한다. '김해청년학교 글로컬 리더스쿨', '청년 도전 지원사업' 등을 확대해 청년의 지역 정착과 노동시장 진입을 돕고, 중장년 재취업 및 경력단절여성 맞춤형 사업으로 고용 안전망을 넓힌다.

외국인 근로자 정착 지원과 노동자 건강복지 증진사업도 병행해 현장 노동환경 개선에 힘을 쏟는다.

시 관계자는 "어려운 경제 여건 속에서도 일자리 창출은 시정의 최우선 과제이자 지역 경쟁력의 핵심"이라며 "청년이 머물고 기업이 성장하는 지속 가능한 일자리 도시 김해를 만들겠다"고 말했다.

news2349@newspim.com