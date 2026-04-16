완도군, '바다숲 탄소 거래 사업' 전국 최다 6곳 선정

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해조류 블루카본 기반 '바다 연금' 기초 자료 활용

[완도=뉴스핌] 김시아 기자 = 전남 완도군은 '바다숲 탄소 거래 시범 사업' 공모에 전국 최다인 6개소가 선정됐다고 16일 밝혔다.

한국수산자원공단이 주관하며 해수부 지원을 받아 추진하는 '바다숲 탄소 거래 사업'은 바다숲 조성과 해조류 양식을 통해 해조류가 흡수하는 탄소량을 측정하고 이를 탄소 크레딧(가상 화폐)으로 전환해 보는 시범 사업이다.

완도군은 전국 사업 대상지 20개소 중 가장 많은 6개소가 선정됐으며 현재 사업을 추진 중인 청산면 모서리까지 더해 총 7개소에서 탄소 거래 시범 사업 대상지가 됐다.

완도 다시마 양식장 전경. [사진=완도군] 2026.04.16 saasaa79@newspim.com

선정된 마을은 '바다숲 조성' 유형에 고금면 상정리, 소안면 미라리, 생일면 금곡리와 '어업인 블루 크레딧' 유형에 노화읍 내리, 신지면 월부리, 소안면 동진리 등 총 6개소이다.

해당 마을 어촌계는 한국수산자원공단의 행정적·재정적 지원을 받아 바다숲(잘피)과 1ha 규모의 해조류 양식 시설을 관리하고 모니터링을 수행하며 해조류의 탄소 흡수량을 측정해 탄소 크레딧이라는 새로운 수익 가능성을 검증하게 된다.

사업 선정으로 완도군은 탄소 중립 실현 및 해조류 탄소 거래 사업을 선도하는 '블루카본 중심지'로 자리매김하게 됐으며 어촌 경제 활성화에 기여할 수 있는 수익성도 확보할 수 있을 것으로 기대된다.



현재 블루카본 사업은 시행 초기 단계로 군은 기존 해조류 양식 수익과 블루카본 기반 수익에 대한 비교 분석을 통해 경제성을 예측해 보는 용역을 진행 중이다.

특히 사업은 주민 수용성을 확보한 상태에서 추진하며 기존 면허지 존치를 전제로 유휴 양식장이나 해역을 추가 확보하여 전용 양식장으로 점차 확대할 예정이다.

해당 사업은 해조류 탄소 흡수량을 측정하고 이를 크레딧으로 전환·거래하여 지역민에게 수익을 돌려주는 이른바 '바다 연금'의 기반으로 군은 향후 제도화와 시장 형성을 거쳐 전 군민이 혜택을 공유할 수 있는 '기본 소득형 모델'로 확대해 나갈 계획이다.

기후변화에 관한 정부 간 협의체(IPCC)에서는 해조류 블루카본 인증을 위한 보고서를 작성 중이며 군에서는 기존 양식장도 탄소 흡수원으로 인정받을 수 있도록 정부 부처 등에 지속 건의하고 있다.

saasaa79@newspim.com