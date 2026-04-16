SK스피드메이트, 아주자동차대와 친환경차 정비 인재 양성 나서

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[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = SK스피드메이트가 아주자동차대학교와 함께 친환경차 정비 인재양성에 나선다.

SK네트웍스의 자동차 관리 서비스 자회사인 SK스피드메이트(대표 이환용)는 지난 15일 아주자동차대학교와 친환경차 정비 인력 교육 및 산학협력 강화를 위한 업무협약을 체결했다고 16일 밝혔다.

이날 협약식에는 이환용 SK스피드메이트 대표와 한명석 아주자동차대학교 총장을 비롯한 양측 주요 관계자들이 참석해 향후 친환경차 정비 인재 육성과 사업 역량 강화 방안에 대해 논의했다.

SK스피드메이트가 아주자동차대학교와 친환경차 정비 관련 산학협력에 나선다. 15일 열린 업무협약식에서 기념사진을 촬영하고 있는 이환용 SK스피드메이트 대표(오른쪽)와 한명석 아주자동차대학교 총장. [사진=SK네트웍스]

이번 협약을 바탕으로 SK스피드메이트와 아주자동차대학교는 ▲친환경차 보급 확대에 대응한 정비 교육 커리큘럼 공동 개발 ▲교육 인프라 및 실습 자원 상호 공유 ▲스피드메이트 현장 정비 인력의 전문 기술 역량 고도화 등을 추진할 예정이다. 또한 인턴십 프로그램을 운영함으로써 아주자동차대학교 학생들이 실무 경험을 축적하고, 우수 인재 취업 연계를 통해 스피드메이트의 정비 서비스 품질을 높이겠다는 방침이다.

SK스피드메이트 관계자는 "하이브리드차와 전기차에 대한 정비 역량 강화를 통해 고객 만족을 높이는 것은 물론 장기적인 관점에서의 정비 인재 양성에도 적극 기여할 것"이라며 "산학협력을 기반으로 지속가능한 정비 서비스 생태계를 구축해가겠다"고 밝혔다.

tack@newspim.com