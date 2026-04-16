광주시, 기후변화주간 20∼24일 운영…행사 다채

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18일 시청서 '지구의 날' 기념식

[광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 광주시가 제56주년 지구의 날(4월 22일)을 맞아 오는 20일부터 24일까지 '기후변화주간'을 운영하고 다양한 행사를 개최한다고 16일 밝혔다.

먼저 '지구의 날' 기념식은 오는 18일 시청 야외음악당에서 '함께 걷고 함께 지키는 우리의 발걸음'을 주제로 열린다.

광주지역 100여개 환경단체와 관계기관, 시민 등 1000여명이 참석한 가운데 경과보고, 퍼포먼스, 공연 등이 이어진다.

제56주년 지구의날 광주 행사. [사진=광주시] 2026.04.16 bless4ya@newspim.com

부대행사와 체험 프로그램으로 ▲어린이 그림대회 ▲자전거 대행진 ▲지구를 지키는 지구RUN(걷기대회) 등이 진행된다.

자원순환·자연환경·에너지·녹색건강·녹색교통존 등 6가지 주제로 구성된 23개 체험 부스도 시민을 맞는다.



주요 체험 프로그램으로 ▲재활용 플라스틱 용기를 가져오면 물비누를 나눠주는 '소분소분 빛고을 기후장터' ▲에코백에 지구 사랑 메시지를 담는 '클로버 에코체크' ▲집에서 잠자는 텀블러를 가져와 현장에서 재사용하는 '잠자는 텀블러를 깨워라' 등이 있다.

'지구의 날' 당일인 22일 오후 8시에는 '전국 동시 소등 행사'가 10분 동안 실시된다. 광주시청과 각 구청 등 공공기관을 비롯해 온도낮추기 우수아파트 조성사업에 참여하고 있는 아파트 등 100여 곳이 참여해 불을 끄고 지구에 휴식을 선사할 예정이다.

이밖에 5개 자치구와 관계기관에서는 ▲탄소중립실천 캠페인(5개 자치구) ▲찾아가는 평두메습지 생태교실(북구) ▲에너지전환마을 캠페인(광주기후에너지진흥원) ▲G-ON(탄소중립실천) 교육(광주정보문화산업진흥원) 등 개별 행사가 이어진다.

bless4ya@newspim.com