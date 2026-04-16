JK머트리얼즈, 세종공장 화학물질관리법 설치검사 적합 통보

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반도체 소재 생산 시설, 영업허가 신청 단계로 진입

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= JK머티리얼즈가 반도체 소재 생산을 위한 유해화학물질 취급시설 설치검사에서 적합 통보를 받았다고 16일 밝혔다. 회사는 다음주 중 금강유역환경청에 반도체 유해화학물질 제조업 영업허가를 신청할 계획이다.

반도체 유해화학물질 취급시설은 설치 완료 후 실제 가동 전 설치검사를 반드시 거쳐야 한다. 적합 판정을 받은 검사결과서는 영업허가 신청의 핵심 제출자료다. 이번 적합 통보는 세종공장이 공장 운영을 위한 필수 선행 요건을 충족했음을 의미한다.

회사에 따르면 영업허가는 관할 유역환경청이 주관하며 취급시설 설치검사는 한국환경공단이 수행한다. 회사는 적합 통보서와 관련 서류를 제출한 뒤 후속 허가 및 고용노동부 안전보건공단의 공정안전관리(PSM) 심사를 순차적으로 진행할 예정이다.

JKM 세종공장 준공식 현장. [사진=JK머트리얼즈]

JK머티리얼즈가 영업허가를 추진 중인 품목은 반도체 제조 공정의 약 40%를 차지하는 포토 공정 소재와 후공정 소재인 패키징용 감광성 폴리이미드(PSPI), 폴리벤조옥사졸(PBO) 등이다. 세종공장은 이들 핵심 소재 생산을 위한 기반 시설로 구축되고 있다.

회사 관계자는 "이번 설치검사 적합 통보는 세종공장이 화학물질관리법상 핵심 관문을 통과했다는 의미"라며 "영업허가 신청과 PSM 심사를 차질 없이 마무리해 안정적인 가동과 양산 체계 확보에 집중하겠다"고 전했다. 이어 "인허가 절차가 계획대로 진행되며 생산 인프라 구축과 사업화 일정이 구체화되고 있다"며 "고객 대응력과 공급 역량을 지속적으로 강화해 나가겠다"고 덧붙였다.

한편 JK머티리얼즈는 한울소재과학이 약 700억원을 투자해 조성한 사업으로, 지난달 세종 캠퍼스를 준공했다.

nylee54@newspim.com