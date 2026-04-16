안철수, 부산 북갑 무공천론에 "박민식 투명인간 취급이 공당이 할 일인가"

"험지 출마 헌신한 분...응원 못할 망정 없는 사람 취급"

[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 안철수 국민의힘 의원은 16일 부산 북구갑 국회의원 보궐선거 공천을 두고 당내에서 제기되는 무공천론에 대해 "지금 이 시간에도 부산 북구의 골목을 누비고 있는 분이 있는 마당에, 그(박민식 예비후보)를 투명인간 취급하는 것이 공당이 할 일인지 의문"이라고 페이스북을 통해 밝혔다.

안 의원은 이날 자신의 페이스북을 통해 "우리 당에서 뛰고 있는 사람이 없다면 모르지만, 지금 이 시간에도 부산 북구의 골목을 누비고 있는 분이 있는 마당에, 그를 투명인간 취급하는 것이 공당이 할 일인지 의문"이라고 지적했다.

안철수 국민의힘 의원. [사진=뉴스핌 DB]

당 안팎에서는 제명된 한동훈 전 대표를 단일후보로 세워야 한다는 취지에서 무공천, 후보 공석, 복당, 단일화 등의 주장이 나오고 있다.

이어 "오래전부터 부산에서 활동 중인 박민식 전 장관은 북갑에서 재선을 하며 민주당 의원을 꺾기도 했거니와, 국가보훈처를 승격시켜 초대 장관으로 활동했다"고 설명했다.

그러면서 "특히 지난 총선에서는 한동훈 전 대표의 험지 출마 요청을 기꺼이 수용, 서울 민주당 다선 의원 지역에 출마하는 헌신과 용기를 보였다"며 "그럼에도 우리 당 소속이 아닌 사람을 위해 공천을 접으라고 하거나, 아예 없는 사람 취급을 하는게 온당한 처사인지"라고 반문했다.

안 의원은 "박민식 전 장관이 후보가 되기까지 아직 절차가 남아있다. 당내 다른 분이 될수도 있다"며 "누가 되더라도, 먼저 우리당 후보를 정하고 최선을 다해 지원하는 것이 순서"라고 강조했다.

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