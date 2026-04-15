부산교통공사, LG유플러스와 열차 내 와이파이 '5G 전환' 추진

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[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산교통공사는 LG유플러스와 함께 부산도시철도 열차 와이파이망을 LTE 기반에서 5G 기반으로 전환한다고 15일 밝혔다.

이번 사업은 지난 9일 발표한 과학기술정보통신부와 이동통신 3사의 대중교통 통신 서비스 품질 향상 정책 기조로 추진한다.

부산교통공사가 LG유플러스와 함께 부산도시철도 열차 와이파이망을 LTE 기반에서 5G 기반으로 전환한다. 사진은 부산교통공사 전경 [사진=뉴스핌DB] 2021.09.16

사업을 통해 열차 내 와이파이에 3.5GHz 주파수 대역의 LG유플러스 5G 백홀을 적용해 빠르고 안정적인 무선인터넷 서비스를 제공한다.

공사와 LG유플러스는 현재 일부 열차에 5G 서비스를 시범 적용하고 있으며 연내 전 노선 열차로 서비스를 확대할 계획이다.

이병진 사장은 "열차 내 5G 기반 와이파이 구축으로 시민들이 도시철도 이용 중에도 빠르고 안정적인 통신 환경을 누리게 될 것"이라며 "디지털 기반 스마트 교통서비스를 지속 확대해 교통복지는 물론 시민이 체감할 수 있는 통신복지 향상에도 적극 나서겠다"고 말했다.

ndh4000@newspim.com