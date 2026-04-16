[오늘날씨] 낮 최고 27도 '초여름'...오후부터 흐려져

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[서울=뉴스핌] 조준경 기자 = 16일인 목요일은 전국이 대체로 맑은 가운데 한낮 기온이 27도까지 오르며 초여름 날씨가 예상된다.

기상청에 따르면 이날 한반도는 동해상 고기압 가장자리에 들고 오후부터 차차 흐려질 전망이다. 내륙을 중심으로 낮과 밤의 기온 차가 15도 안팎으로 크게 벌어지겠다.

[서울=뉴스핌] 이건주 인턴기자 = 16일인 목요일은 낮 최고기온이 27도까지 오르며 초여름 날씨를 보이겠다. 사진은 관광객들이 지난 14일 오후 서울 중구 청계천에서 휴식을 취하며 여유로운 시간을 보내고 있는 모습. 이날 서울 낮 최고 기온이 28도까지 오르는 등 초여름 날씨를 보였다. 2026.04.14

아침 최저기온은 5~12도로 전망된다. ▲서울 10도 ▲인천 11도 ▲춘천 7도 ▲강릉 8도 ▲대전 11도 ▲대구 8도 ▲전주 11도 ▲광주 10도 ▲부산 12도 ▲제주 13도 ▲울릉도·독도 10도다.

낮 최고기온은 14∼27도로 예상된다. 지역별로 보면 ▲서울 26도 ▲인천 25도 ▲춘천 26도 ▲강릉 16도 ▲대전 25도 ▲대구 21도 ▲전주 27도 ▲광주 26도 ▲부산 19도 ▲제주 20도 ▲울릉도·독도 14도다.

미세먼지는 전 권역이 '좋음'에서 '보통' 수준을 보이겠다. 반면 수도권과 충청권, 광주, 전북은 새벽에 일시적으로 '나쁨' 수준을 보이겠다.

제주도를 중심으로 순간풍속 시속 70㎞ 이상(산지 시속 90㎞ 이상)의 매우 강한 바람이 불며 강풍특보가 발효될 가능성도 있겠다. 전남 해안과 경상권 해안도 강한 바람이 이어지겠다.

남해 먼바다와 제주 해상에서는 물결이 최고 3.5m로 높게 일어 풍랑특보가 내려질 전망이다.

calebcao@newspim.com