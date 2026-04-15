한여름의 설산 대장정…넷플릭스 '대체 등산을 왜 하는 건데?' 8월 공개

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 한겨울 설산을 배경으로 등산 초보 네 남자의 리얼 고군분투를 담은 넷플릭스 예능 '대체 등산을 왜 하는 건데?'가 웃음과 감동을 넘나드는 '내발내산' 등반기로 색다른 재미를 예고한다.

넷플릭스 '대체 등산을 왜 하는 건데?'는 평생 등산에 관심 없던 비자발적 등산러 4인방이 생애 최초 한겨울 설산 대장정에 나서며 벌어지는 '내발내산' 등산 버라이어티로, 제목처럼 '대체 등산을 왜 하는 건데?'라고 묻는 이들에게 '웃고 울 수 있는' 답을 선사하는 K-등산 예능이 될 것으로 큰 기대를 모은 바 있다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 대체 등산을 왜 하는 건데? 스틸. [사진=넷플릭스] 2026.04.15 moonddo00@newspim.com

무엇보다 '모태솔로지만 연애는 하고 싶어'에서 만능 입담꾼으로 거듭난 카더가든, 핫한 청춘 밴드 DAY6의 드러머 도운, 글로벌 배우로 거듭난 이채민, 반전 매력을 지닌 올데이 프로젝트의 타잔까지, 대세 중의 대세인 네 남자의 만남이 기대를 모으고 있다. 눈부시게 펼쳐진 장엄한 풍경 속 네 남자의 예측 불가 등반기는 유쾌한 웃음과 뜨거운 감동을 예고한다.

오는 8월, 한여름에 공개되는 '대체 등산을 왜 하는 건데?'는 가장 혹독하고도 아름다운 한국 설산의 모습을 가득 담아 시원하고 상쾌한 볼거리를 책임진다. 무사히 설산 등반을 마친 '초보 등산러' 카더가든, 도운, 이채민, 타잔의 생생한 에피소드가 폭염을 뚫고 시청자들을 찾아가, 웃음과 재미, 공감과 눈물이 교차하는 여정을 선보일 예정이다.

먼저 카더가든은 "우선 제가 '등산'과는 거리가 먼 사람이라 부담과 걱정이 앞섰다. 힘든 순간도 많았지만 함께한 멤버들 덕분에 해낼 수 있었고, 그 과정에서 얻은 깨달음도 분명 있었다. 어떤 깨달음이었는지는 방송을 통해 확인해달라"며 이들의 웃음 유발 고군분투를 궁금케 했고, 도운 역시 "등반을 하며 즐겁고 행복했던 기억이 많다. 촬영을 하며 감독님들과 제작진분들 모두 뭘 해도 되시는 분들이라고 느꼈다. 진짜 존경한다. 멋진 분들과 함께하며 정말 많은 걸 배우고 간다. 내내 즐거웠던 시간으로 가득해서 시청자분들께도 하루빨리 멤버들의 케미스트리를 보여드리고 싶다"​라며 재미에 대한 기대를 당부했다.

이채민은 "설악산을 시작으로 우리나라의 명산들을 오르며 멤버들과 끈끈한 팀워크를 다졌고, 이제는 어떤 경사로를 봐도 도전이 두렵지 않을 정도의 용기와 끈기를 얻었다. 처음에는 어렵기도 했지만, 어느 순간 한겨울 설산의 매력에 빠져들었다. 멤버들뿐 아니라 스태프분들과도 함께 고생하면서 웃었던 시간들이 좋은 추억으로 남았다"라고 호기심을 자극했고, 타잔은 "제가 이렇게 등산을 많이 하게 될 줄은 꿈에도 몰랐다. 처음에는 걱정도 많았지만, 형들과 같이 산을 오르며 금방 친해졌고 그 덕분에 힘든 순간에도 많이 위로받을 수 있었던 것 같다. 저희와 함께 등산해 주신 모든 스태프분들께도 진심으로 감사드린다"라면서 "모든 것이 리얼이다. 많이 기대해 주시고 재미있게 봐주셨으면 좋겠다"라며 기대감을 증폭시켰다.

'대체 등산을 왜 하는 건데?'는 '뿅뿅 지구오락실'과 '서진이네', '신서유기' 시리즈 등을 통해 시청자들의 사랑을 받은 박현용 PD가 연출을 맡아 기대를 높인다. 등산 초보들의 '내발내산' 설산 등반기 '대체 등산을 왜 하는 건데?'는 오는 8월 넷플릭스에서 만나볼 수 있다.

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