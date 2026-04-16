중동발 포장재 수급 비상…송미령 장관, 롯데웰푸드 공장 점검

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범부처 모니터링 가동…수급 안정 총력

[세종=뉴스핌] 이정아 기자 = 중동전쟁 여파로 식품 포장재 원료 수급 불안이 커지자 정부가 현장 점검에 나서며 대응 수위를 끌어올렸다.

농림축산식품부는 송미령 장관이 전날 대전 롯데웰푸드 공장을 방문해 식품·외식·포장재 업계와 함께 원·부재료 수급 상황과 비용 부담을 점검했다고 16일 밝혔다.

최근 중동 정세 불안으로 국제유가와 나프타 가격 변동성이 확대되면서 포장재 원가 상승 압력이 커진 데 따른 조치다.

특히 나프타를 원료로 하는 합성수지와 플라스틱 용기 등은 식품 제조원가에 직접 영향을 미치는 핵심 요소로, 수급 불안이 장기화할 경우 식품 가격 전반에 파급될 가능성이 제기된다.

송미령 농림축산식품부 장관은 지난 15일 대전 롯데웰푸드 공장을 방문해 식품·외식·포장재 업계와 함께 원·부재료 수급 상황과 비용 부담을 점검했다. [사진=농림축산식품부] 2026.04.16 plum@newspim.com

이날 간담회에서 업계는 포장재 수급 불안과 가격 변동성 확대에도 대체 소재 도입과 포장 경량화 등을 통해 생산 차질을 최소화하고 있다고 설명했다. 동시에 원가 부담 완화를 위한 정책 지원 필요성도 제기했다.

정부는 식품 포장재 수급 불안이 국민 먹거리 공급 차질로 이어지지 않도록 범부처 대응 체계를 가동하기로 했다. 농식품부와 산업통상자원부, 식품의약품안전처는 주요 식품기업과 원료 공급업체를 대상으로 상시 모니터링을 진행 중이다.

앞으로는 식품 용기·포장 제조업체에 대한 합동 현장 점검을 확대하고, 가수요로 인한 시장 교란 가능성을 선제적으로 차단할 계획이다. 아울러 공급 차질 시 파급효과가 큰 품목을 중심으로 원료 공급 안정 조치도 신속히 추진한다.

송미령 장관은 "포장재 수급 불안이 식품산업 성장과 물가 부담으로 이어지지 않도록 관계부처와 함께 대응하겠다"며 "원·부재료 수급 안정과 비용 부담 완화를 위해 정책 지원을 총동원하겠다"고 밝혔다.

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