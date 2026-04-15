홍태용 "김해 화목동 국제비즈니스 도시 조성…싱가포르·두바이와 경쟁"

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

5개 축 복합지구 조성 전략 내세워

김해, 인구 100만 도시 도약 기대

[김해=뉴스핌] 남경문 기자 = 국민의힘 홍태용 김해시장 후보가 김해 화목동 일대에 국제비즈니스 도시를 조성해 김해를 싱가포르·두바이와 경쟁하는 세계도시로 키우겠다는 구상을 내놨다.

홍 후보는 15일 오전 11시 김해시청 프레스센터에서 기자회견을 열고 "여의도 10배 규모의 국제비즈니스 도시를 조성해 김해의 글로벌 경쟁력을 끌어올리겠다"고 밝혔다.

[김해=뉴스핌] 남경문 기자 = 국민의힘 홍태용 김해시장 후보가 15일 오전 11시 김해시정 프레스센터에서 김해 국제비즈니스 도시 조성과 관련해 기자회견을 하고 있다.2026.04.15

홍 후보가 제시한 구상은 ▲글로벌 MICE·컨벤션 복합지구 ▲동북아 복합물류허브 ▲AI·로봇 클러스터 ▲물류 R&D 공공데이터센터 ▲자족형 복합도시 등 5개 축으로 구성됐다.

동남권 최대 규모인 약 80만평의 글로벌 MICE·컨벤션 복합지구는 동남권 최대 규모로 조성해 김해를 물류 중심을 넘어 사람과 기업이 모이는 교류 거점으로 만들겠다는 계획이다.

각각 230만 평 규모의 동북아 복합물류허브와 AI·로봇 클러스터는 부산신항, 진해신항, 가덕도신공항 등 주변 인프라와 연계해 미래 물류산업의 핵심 거점으로 키우겠다는 전략이다.



홍 후보는 "글로벌대학 캠퍼스와 물류 연구기관을 포함한 이른바 '김해형 KAIST', 가칭 김해과학기술원을 유치할 190만평 규모의 물류 R&D 공공데이터센터도 조성하겠다"고 말했다.

물류 R&D 공공데이터센터가 들어서면 관련 기술과 연구 인력이 유입되고, 기업에는 기술 기반을, 청년층에는 교육·연구 기회를 제공할 수 있다는 구상이다.

홍 후보는 "시민의 삶을 대변화시킬 자족형 복합도시를 통해 김해를 인구 100만 도시로 키우고, 싱가포르와 두바이처럼 국제도시로 도약시키겠다"는 포부를 밝혔다.

이번 구상은 최근 국회를 통과한 국제물류진흥지역 특별법과 맞물려 김해의 물류·산업 개발에 속도가 붙을지 주목된다.

news2349@newspim.com