김성제 의왕시장 "일자리박람회, 맞춤형 취업 매칭의 장 되도록 최선"

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'2026 의왕시 일자리박람회' 23일 개최...채용관, 취업지원관 등 운영

30개 기업 참여·구인 기업의 1:1 현장 면접·이력서 접수 진행

[의왕=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 의왕시가 구인 기업과 구직자가 한자리에서 만나는 채용의 장인 '2026 의왕시 일자리박람회'를 오는 23일 의왕국민체육센터에서 개최한다고 15일 밝혔다.

2026 의왕일자리박람회 홍보 포스터. [사진=의왕시]

시에 따르면 이번 박람회는 채용관, 취업지원관, 체험관 등으로 운영되며, 관내외 30개 기업이 직간접적으로 참여한 가운데 구인 기업의 1:1 현장 면접과 이력서 접수가 진행된다.

부대행사로는 '계층별 취업 컨설팅'과 '유관기관 일자리 사업 안내', 의왕도시공사, 군포의왕교육지원청 등 '공공기관 채용 상담'이 운영된다.

또한, 스마트 돌봄 전문가 등의 '유망 직업 체험'과 '면접 메이크업'부스도 마련될 예정이다.

현장 면접 참여를 희망하는 구직자는 '고용24'에 구직 등록을 하거나 의왕시일자리센터 및 주민센터를 방문해 신청할 수 있다. 행사 당일에는 이력서, 자기소개서, 신분증 등 면접에 필요한 서류를 지참하면 면접에 참여할 수있다.

김성제 시장은 "이번 일자리박람회가 구인 기업과 구직자 모두가 만족할 수 있는 맞춤형 취업 매칭의 장이 되도록 최선을 다하겠다"며 "앞으로도 시민들이 취업 준비 과정에서 실질적인 도움을 받을 수 있는 다양한 직업교육훈련 프로그램을 운영하겠다"고 밝혔다.

1141world@newspim.com