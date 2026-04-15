김성제 의왕시장 "일자리박람회, 맞춤형 취업 매칭의 장 되도록 최선"

AI 핵심 요약beta
- 의왕시가 15일 23일 의왕국민체육센터에서 일자리박람회를 개최한다.
- 30개 기업이 참여해 1:1 현장면접과 이력서를 진행한다.
- 취업 컨설팅과 유망직업 체험 등 부대행사가 운영된다.
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30개 기업 참여·구인 기업의 1:1 현장 면접·이력서 접수 진행
[의왕=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 의왕시가 구인 기업과 구직자가 한자리에서 만나는 채용의 장인 '2026 의왕시 일자리박람회'를 오는 23일 의왕국민체육센터에서 개최한다고 15일 밝혔다.
시에 따르면 이번 박람회는 채용관, 취업지원관, 체험관 등으로 운영되며, 관내외 30개 기업이 직간접적으로 참여한 가운데 구인 기업의 1:1 현장 면접과 이력서 접수가 진행된다.
부대행사로는 '계층별 취업 컨설팅'과 '유관기관 일자리 사업 안내', 의왕도시공사, 군포의왕교육지원청 등 '공공기관 채용 상담'이 운영된다.
또한, 스마트 돌봄 전문가 등의 '유망 직업 체험'과 '면접 메이크업'부스도 마련될 예정이다.
현장 면접 참여를 희망하는 구직자는 '고용24'에 구직 등록을 하거나 의왕시일자리센터 및 주민센터를 방문해 신청할 수 있다. 행사 당일에는 이력서, 자기소개서, 신분증 등 면접에 필요한 서류를 지참하면 면접에 참여할 수있다.
김성제 시장은 "이번 일자리박람회가 구인 기업과 구직자 모두가 만족할 수 있는 맞춤형 취업 매칭의 장이 되도록 최선을 다하겠다"며 "앞으로도 시민들이 취업 준비 과정에서 실질적인 도움을 받을 수 있는 다양한 직업교육훈련 프로그램을 운영하겠다"고 밝혔다.
1141world@newspim.com