부산시, CGV와 협업 '우리동네 문화상영관' 개막…시민 문화 접근성 향상

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CGV 영화관 3곳…다채로운 공연

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시는 문화체육관광부 공모 선정 '구석구석 문화가 있는 날' 사업으로 CGV 영화관과 협업해 시민 가까운 문화공연 플랫폼을 연다.

우리동네 문화상영관 포스터[사진=부산시] 2026.04.15

시는 OTT 성장과 극장 관람 변화에 대응해 영화관을 다채로운 공연 공간으로 탈바꿈시키는 '우리동네 문화상영관' 행사를 22일, 24일, 30일 씨즈비이(CGV)센텀시티·씨즈비이(CGV)서면·씨즈비이(CGV)하단아트몰링 3곳에서 개최한다고 15일 밝혔다.

오후 7시30분~8시30분 가족·직장인 대상으로 싱잉볼 명상·마술쇼·재즈·탱고 등 7개 장르 9회 공연을 펼친다. 오늘부터 CGV 모바일 앱으로 공연당 1만1000원에 예약 가능하다.

동부·중부·서부산 대표 지점 선정으로 시민 주거지 인근 관람 편의를 높인다. 시는 한 달 시범 운영으로 효과 점검 후 CGV와 긴밀 협력해 프로그램 확대를 모색한다.

조유장 시 문화국장은 "극장 관객·매출 감소로 기존 상영시설 한계를 넘어 공연 문화 플랫폼으로 변모해야 한다"며 "지역 영화관·예술인·시민 상생 모델로 발전시키겠다"고 말했다.

이 행사는 영화관의 새로운 문화 거점 가능성을 확인하며 지역 문화 접근성을 높이는 데 주목된다. 부산시는 유사 사례처럼 지속 가능한 운영 구조를 구축할 방침이다.

최근 롯데시네마 등도 부산 지역과 MOU로 공연·전시 공간 확장 움직임을 보이고 있다.

시민 일상 속 문화 향유 기회 확대와 극장 활성화가 기대된다.

ndh4000@newspim.com