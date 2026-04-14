[핌in인천] 전격 두산행 손아섭, 바로 2번타자 출전…타율 '최하위' 두산 반전 이끌까

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

손아섭, 두산 이적 후 바로 선발라인업 올라

[서울=뉴스핌] 유다연 기자= KBO리그 통산 최다 안타 기록 보유자 손아섭이 두산 이적 후 바로 선발로 발탁됐다.

두산이 14일 인천 SSG랜더스필드에서 SSG와 2026 신한 SOL KBO리그 경기를 펼친다. 팀 타율 최하위(0.230)로 떨어진 두산이 분위기 반전을 위해 올 시즌 첫 트레이드를 성사시켰다.

[서울=뉴스핌] 손아섭이 14일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 경기 전 타격 연습을 펼치고 있다. [사진=두산 베어스] 2026.04.14 willowdy@newspim.com

이날 두산은 박찬호(유격수)-손아섭(지명타자)-박준순(2루수)-양의지(포수)-다즈 카메론(우익수)-안재석(3루수)-양석환(1루수)-김민석(좌익수)-정수빈(중견수)으로 라인업을 꾸렸다. 손아섭은 팀을 옮기자마자 지명타자, 2번 타순에 배치됐다.

이날 오전 두산은 한화에 좌투수 이교훈과 1억 5000만원을 내주고 베테랑 외야수 손아섭을 받아오는 파격 트레이드를 발표했다. 발표와 동시에 1군에 등록된 손아섭이 바로 잠실로 와 두산 선수단과 첫인사를 나눴다. 아직 어색한 두산 유니폼과 헬멧을 쓰고 타격 연습에 집중했다.

KBO리그 통산 최다 안타 기록(2618개)을 보유한 손아섭의 트레이드는 단연 이날 최고 화제였다. 지난 시즌 도중 트레이드로 NC에서 한화로 이적한 손아섭은 한화의 한국시리즈 진출에 힘을 보탰다.

시즌 후 FA(프리에이전트)자격을 얻어 시장에 나갔지만 FA 미아로 전락할 위기에 놓였다. 한화는 FA 대어 강백호를 영입했고, 손아섭의 자리는 없었다. 어느 팀도 손아섭을 데려가지 않았고, 결국 원소속팀 한화와 1억 원에 FA 계약을 맺으며 겨우 현역 생활을 이어갈 수 있었다.

[서울=뉴스핌] 유다연 기자=손아섭이 두산 이적 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 경기 전 연습 배팅 중이다. 2026.04.14 willowdy@newspim.com

두산은 올 시즌 팀타율 0.230으로 최하위로 이날 경기 전까지 9위(4승 1무 8패)에 자리하고 있다. 반등을 위해 변화를 택한 두산은 김원형 감독 선임에 이어 FA 내야수 박찬호를 영입하고 투수 이영하, 최원준, 외야수 조수행을 잔류시켰다. 하지만 부상과 부진으로 기대했던 초반 행보를 보여주지 못하고 있다.

어려운 상황에서 활로를 뚫기 위해 손아섭을 전격 영입했다. 귀한 좌투수 이교훈을 내주고 데려온 손아섭이다. 두산이 원하는 활약을 보여줘야 한다.

willowdy@newspim.com