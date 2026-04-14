[6·3 지선 주자] 오영수 동작구청장 예비후보 "주민 주도 지방정치 개혁 선언"

4년 임기 무보수·권한 분산 통해 신뢰 구축

주민 참여 예산제 확대, 인사·계약 투명성↑

[서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 오영수 더불어민주당 서울 동작구청장 예비후보는 주민이 주도하는 지방정치 문화 개혁을 위해 '무보수'와 '구청장 권한 분산'을 선언했다.

오영수 예비후보는 13일 '4년 임기 무보수'를 선언한 데 이어 14일 구청장 핵심 권한을 주민에게 돌려주는 '권한 분산 및 정치비용 최소화' 패키지를 발표했다. 행정 운영 방식 자체를 바꾸겠다는 점에서 지방자치 '게임의 룰'을 흔드는 시도라는 평가가 나온다.

오영수 서울 동작구청장 예비후보 [사진=오영수 캠프]

오 후보는 "급여를 내려놓는 것은 결심의 문제지만 권한을 나누는 것은 구조의 문제"라며 "이제는 구청장 1인의 판단이 아니라 주민의 참여와 공개된 절차가 행정을 이끄는 시대가 돼야 한다"고 밝혔다.

그러면서 "9급 공무원으로 시작해 부구청장까지 일하며 느낀 것은 권한이 집중될수록 행정은 멀어지고, 나눌수록 신뢰는 커진다는 점"이라며 "권한을 행사하는 자리가 아니라 주민께 돌려드리는 자리로 구청장의 역할을 바꾸겠다"고 강조했다.

오 후보가 발표한 '권한 내려놓기 패키지'는 네 가지 주요 공약을 포함하고 있다.

첫째, 예산 결정 구조 혁신을 위해 주민 참여 예산제를 확대한다. 일정 규모 이상의 사업에 대해 주민 투표를 의무화하고, 온라인과 오프라인 주민 참여 플랫폼을 구축하며, 주민이 예산 우선순위를 직접 결정하는 구조를 도입할 계획이다.

둘째, 인사와 계약 과정의 전면 투명화다. 이를 위해 외부 감시 참여형 인사 검증 시스템을 도입하고, 계약 전 과정을 공개하며 주민 감시단을 운영한다.

셋째, 구청장 권한을 축소하고 분산시킨다. 주요 정책 결정 권한을 주민과 위원회에 단계적으로 나누고, 합의 기반의 행정 시스템을 구축할 예정이다.

넷째, 정치비용 최소화 정책을 통해 의전, 행사, 홍보 예산을 대폭 축소하고, 절감된 재원은 주민 복지 예산에 우선 편성한다.

오 후보는 "그동안 제왕적 단체장 구조가 반복돼 왔다"며 "이제는 권한을 나누는 것이 곧 책임을 강화하는 길"이라고 말했다. 이어 "지금 국민이 원하는 것은 말이 아니라 바뀐 구조라고 생각한다"며 "동작구에서 시작되는 이 실험이 공직사회의 새로운 기준이 되도록 하겠다"고 덧붙였다.

동작구청장 예비후보 오영수 캠프는 '정체된 동작에 새로운 활력을, 구민의 일상에 확실한 변화를 드리겠다'는 목표 아래 활동하고 있다. 오 후보는 오랜 행정 경험을 바탕으로 현장 중심의 소통을 실천하겠다는 의지를 밝혔다. 캠프는 주거 혁신, 경제 활력 회복, 맞춤형 복지 체계를 약속하며, 오 후보와 함께해 달라고 호소했다.

kh99@newspim.com