전남도, 세월호 12주기 추모 연주…"304명 희생자 기억 잇다"

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전남도청 윤선도홀 '음악여행 동행' 11곡 연주

[무안=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남도는 세월호 참사 12주기를 맞아 14일 도청 윤선도홀에서 추모 연주회를 열고 304명의 희생자를 추모했다고 밝혔다.

이날 정오 열린 연주회는 '세월호 참사 희생자 기억하기'를 주제로 마련됐으며 도청 직원과 지역민이 함께 희생자의 넋을 기렸다.

전남도가 세월호 추모 12주기를 맞아 전남도청 윤선도홀에서 음악여행 동행팀과 추모 연주회를 열고 있다. [사진=조은정 기자] 2026.04.14 ej7648@newspim.com

행사에는 관악 6중주 앙상블 '음악여행 동행'이 참여해 '천 개의 바람이 되어', '님은 먼 곳에', 'The Sound of Silence', '못다 핀 꽃 한 송이' 등 11곡을 연주했다. 잔잔한 선율이 홀을 채우며 참석자들에게 깊은 울림을 전했다.

전남도는 세월호 참사 이후 시간이 흐르며 기억이 희미해지고 있지만 304명 희생자의 아픔을 잊지 않기 위해 이번 추모 공연을 마련했다.

'음악여행 동행'은 2018년 창단돼 목포·무안·신안 지역을 중심으로 활동하는 관악 앙상블로, 플루트·클라리넷·알토·테너 색소폰 등으로 구성돼 다양한 공연을 이어오고 있다.

세월호 참사는 2014년 4월 16일 인천을 출발해 제주로 향하던 여객선이 전남 진도 병풍도 해상에서 침몰해 발생했다. 당시 탑승객 476명 중 172명이 구조되고 304명이 사망·실종됐다. 특히 안산 단원고 2학년 학생 325명이 탑승해 학생들의 희생이 컸다.

전남도 관계자는 "참사의 교훈을 되새기고 생명의 가치를 다시 생각하는 시간이 되길 바란다"고 말했다.

ej7648@newspim.com