[인터뷰] '누룩' 장동윤 감독 "배우 참여할 때보다 의미 커, 자식같은 작품"

[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 배우 장동윤이 장편 영화감독으로 데뷔했다. 각본부터 연출, 캐스팅, 편집까지 모두 참여한 '누룩'은 그의 첫 '자식같은' 작품이다.

장동윤은 13일 '누룩' 개봉 기념 인터뷰를 통해 배우와는 다른, 연출로서 참여한 색다른 소감을 얘기했다. 한 작품의 일부에 참여하는 배우의 역할과 달리 감독으로 영화의 처음과 끝까지를 모두 책임지는 경험은 흔치 않다.

"배우로서 작품을 선보일 땐 마냥 좀 신나고 재밌고 부담감이 좀 덜했어요. 감독으로 하니까 확실히 책임감도 있고 또 당연히 의미가 훨씬 더 크게 다가와요. 사실 개봉하는 거 자체만으로도 되게 감사하기도 하고요. 상황이 어려운 건 모두가 알고 있고 특히 규모가 크지 않다보니 개봉하기까지 과정을 모두 거치면서 느낀 점이 많아요. 하나하나 아주 힘겹게 진짜 고생하면서 하다보니 작품이 자식같다는 말씀이 와닿아요. 긴장되기도 하고 설레고 감사해요."

영화 '누룩'을 연출한 장동윤 감독. [사진=BH엔터테인먼트]

장동윤은 첫 영화인 단편 '내 귀가 되어줘'에 이어 바로 장편 영화 데뷔를 하면서 배우로 활동을 병행했다. 그는 "지금 와서 솔직히 조금 후회되는 건 너무 바쁠 때 준비했다"면서 약간의 아쉬움을 드러냈다.

"촬영 시기나 기간이 너무 바쁘게 진행된 점이 있었어요. 당시에 워커홀릭처럼 살다보니 촬영하면서 시나리오 작업하고 또 하면 막 추진력 있게 후다닥 해버리는 걸 좋아해서 장점으로 작용할 때도 있고 단점으로 작용할 때도 있었죠. 기회가 있다면 좀 시간 길게 두고 했으면 좋았을 거라는 생각도 조금은 있죠. 이태동 감독님과 아주 절친한 동료인데 그분이 스태프들도 많이 아셔서 도움을 많이 주셨어요."

극중에서 누룩은 동네에서 누구나 아는 양조장의 남다른 술맛의 비결이다. 다슬은 누룩과 막걸리에 어릴 때부터 애정을 가지고 있었고, 누룩이 사라진 순간 병에 걸린 듯 시름시름 앓거나 신경증적인 증상을 보인다. 장동윤 감독은 "내가 가장 마음으로 표현하고 싶은 것이 믿음에 관한 이야기였다"고 말했다.

"누룩이라는 것이 어떻게 보면 영화에 대한 접근이 적절한지는 모르겠지만 문학에서 비유적인 표현을 할 때 그 자체로 받아들이진 않잖아요. 예를 들어 사랑을 호수라고 표현하면 사실 호수는 호수가 아니잖아요. 제목을 누룩으로 붙이고 양조장에서 누룩을 가지고 막걸리도 만들지만 객관적인 사물의 그 자체로만 접근하면 몰입이 안될지도 모르겠아요. 제가 자세히 설명을 하면 그런 측면에서는 이해가 간다고 받아들이기도 하시더라고요."

영화 '누룩'을 연출한 장동윤 감독. [사진=BH엔터테인먼트]

결국은 비유의 대상으로서 '누룩'을 가져다 썼지만 장 감독이 표현하고자 한 실체는 '믿음의 대상'이라고 했다. 장동윤 감독은 "사람마다 다 다를 수 있지만 가족에 대한 믿음과 사랑과 가장 비슷하지 않을까"라고 말했다. 극중에서는 다슬의 '누룩'에 대한 광적인 집착을 가족인 아버지와 오빠가 달리 받아들인다. 이 부분도 두 사람의 다른 태도를 통해 보여주고자 하는 점이 있었는지를 물었다.

"다슬이가 집착하고 믿고 있는 대상이 누룩이잖아요. 어릴 때 제가 문학을 좋아하고 시를 쓰는 것도 좋아하고 누가 시키지 않아도 응모도 하고 그럴 때 다 좋다, 다들 읽어보고. 소질이 있나보다 하다가도 국문과 갈래요 했을 때 반응이 다 달랐어요. 어떤 사람들은 쓸데없다고 하기도 하고 또 누군 본인이 하고싶은 걸 응원해 주고 싶은 마음이 있기도 하고요. 가족들의 모습이 가장 배신감 느껴질 때가 있었어요. 나를 가장 잘 알고, 똑같은 걸 다 보고도 약간 어리석게 생각하기도 하고 또 누군가는 응원해 주기도 하잖아요. 제 생각엔 죽은 엄마가 다슬이를 가장 응원하지 않았을까. 아빠는 또 응원하다가도 또 취재가 시작되면 아무것도 없다고 부인하기도 하고. 오히려 현실적인 모습이라고도 생각이 되고요. 오빠는 남매 관계에서 막 트러블 생기는 게 좀 자연스럽기도 했고. 오빠의 달라지는 태도도 보여주고 싶기도 했어요."

중간에 그래서 누룩이 도대체 무엇인지, 누룩이 어디로 사라진 건지 찾아나서는 과정에서 미스테리가 이어지면서 스릴러 같은 느낌을 강하게 주기도 한다. 장 감독은 그런 것을 의도한 것은 아니라며, 아무리 어떤 의도를 가지고 비유와 상징을 활용해도 받아들이는 관객들의 해석이 천차만별임을 인정했다.

영화 '누룩'의 한 장면. [사진=㈜로드쇼플러스]

"그런 반응이 두 세 번 나온 것 같아요. 또 어떤 분들은 영화가 약간 귀여운 것 같다는 얘기도 해주셨거든요. 근데 저는 귀여워 보이려는 의도가 없었어요. 어떤 감독님들은 자기도 내 영화가 영화인지 모르겠다. 근데 비로소 관객을 만났을 때 자기도 그때 알게 된다라고도 하세요. 이게 바로 그런 지점이 아니었을까 생각도 해요. GV(Guest Visit)를 여러 번 하면서 크리에이터의 해설을 얼마나 얘기하느냐, 선택에 달린 것 같은데 일단은 관객들이 그냥 그대로 보고 어떤 걸 느끼는지도 궁금했어요. 그런데 대부분은 감독의 명확한 설명을 원하더라고요. 솔직히 말하면 그게 재밌지는 않아요. 그래도 이 영화에 한정해서는 어쨌든 관객들이 원하는 거를 최대한 들어주고 싶어요. 그래서 최대한 열심히 설명도 했죠."

장동윤 감독은 명확히 그려놓은 장면과 그 속의 의도는 저마다 있지만, 관객들이 그것을 모두 찾아내거나 명확히 알지 않아도 된다고 해석의 자유를 열어뒀다. 그럼에도 배우들과 함께 만드는 과정에서는 그런 디테일한 의도들이 큰 상관이 없다고 생각하는 편이라고 했다. 그는 "배우들이 연기를 할 때는 메시지가 좀 상징적일 순 있어도 그 상황에 헷갈릴 만한 건 없었다"고 얘기했다.

"감독이 돼보니 배우로서 제가 그동안 해온 역할은 아주 일부였다는 것도 알게 됐죠. 감독은 처음부터 끝까지 모두 알고 있고 전부를 책임져야 하는 사람이니까요. 연출자로서 저는 사람 얘기를 다루는 걸 좋아하고 제가 잘했다고 생각을 해요. 어릴 때부터도 관심 있었던 건 항상 사람 얘기였어요. 재벌 3세에 키가 190cm고 다 똑똑한데 성격도 좋고, 집안도 화목한 사람이 세상이 너무 기쁘다 행복하다 좋다 이러는 건 재미없지 않나요? 당연히 행복하겠죠. 흔히 편견을 가지고 생각할 수 있는 상황에 놓여 있는 많은 사람들이 그 누구보다도 감사하고 기뻐하는 모습을 보면서 감격하고 뭉클하고 감동이 느껴져요. 아마 당분간은 연출을 할 생각은 없지만 제가 하고 싶은 이야기가 있으면 또 하게되지 않을까 해요."

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