[핌in현장] 장동윤 감독 "팬데믹 때 한국적 소재 누룩에 대한 영화 구상"

[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 영화 '누룩'으로 첫 장편 영화를 선보이는 배우이자 감독 장동윤이 팬데믹 당시 한국의 전통적인 식재료인 누룩을 소재로 작품을 만들게 된 계기를 밝혔다.

6일 메가박스 코엑스에서 영화 '누룩'의 언론 시사회와 함께 기자간담회가 열렸다. 이 자리엔 장동윤 감독과 배우 김승윤, 송지혁이 참석했다.

이날 장동윤 감독은 "이 영화가 개봉할 거라는 것을 막 엄청 염두에 두고 생각하면서가 아니라 한 발씩 밟아가면서 하다 보니까 이렇게 또 개봉을 하게 되는 순간이 왔고 감격이 크다"면서 "연출에 대해 거창한 꿈을 가지고 시작한 것이 아니라 배우 활동을 하면서 창작에 대한 욕심과 집중도가 높아졌다. 그러면서 장편영화 데뷔라는 과정에 이르게 됐다"고 말했다.

영화 '누룩'의 장동윤 감독. [사진=㈜로드쇼플러스]

'누룩'이라는 영화의 주제에 대해선 "누룩이라는 건 누구나 가지고 있는 보편적으로 인간이 믿고 살아가는 그 무언가라고 설명하고 있다"면서 "극 중에서 다슬이가 그 믿음을 향해서 살아가면서 주변 사람들의 시선을 받고, 그 리액션들이 있고 그 뒤에 결국에는 용기를 얻고 위로를 얻고 희망적인 메시지로 끝나는 이야기가 제가 하고자 했던 것"이라고 설명했다.

그러면서 "내가 믿고 있는 어떤 것을 용기를 얻어서 힘 있게 끝까지 살아갔으면 하는 마음이 있다. 그런 따뜻한 의미를 이 영화를 보고 얻어갔으면 하는 의도로 영화를 만들었다"고 덧붙였다.

개봉과 관련해 감격스러운 소감을 밝히기도 했다. 장 감독은 "가장 감사하고 감동적인 순간이 아마 개봉을 앞둔 요즘 지금 이 순간"이라며 "현장에서도 많이 힘들었는데 생각해 보니까 후반 작업을 할 때 현장에서 더 잘할 걸 하는 돌이킬 수 없는 상황에 직면했을 때가 아닌가 한다. 그때 많이 배우기도 하면서 다음에 기회가 주어진다면 더 잘해야지 했었다"고 말했다.

또 프로듀서로 함께한 이태동 감독에 대해서도 "아마 감독님 아니었으면 영화를 완성하기 힘들었지 않을까 싶을 정도로 저에게 큰 도움이 됐다"고 감사를 표했다.

김승윤과 송지혁, 박명훈 등 캐스팅 과정에 대해서도 "스태프분들 그리고 배우분들이 거의 90% 이상이 저의 지인들이라고 해야 할까. 현장에서 만났던 인맥을 활용해서 많이 부탁을 드렸다"면서 "박명훈 선배도 현장에서 저랑 같이 동료로 호흡을 했던 기억이 있어서 '아버지 역할을 하면 어떨까' 명훈이 형을 떠올리면서 써보니까 되게 좋을 것 같았다"고 함께 하게 된 계기를 말했다.

영화 '누룩'의 장동윤 감독. [사진=㈜로드쇼플러스]

누룩을 주요 소재로 쓰게 된 이유도 설명했다. 장동윤 감독은 "막걸리와 누룩이라는 소재를 가지고 영화를 만들어보고 싶었다. 영화를 구성한 게 팬데믹 시절이었는데 과거에 사스가 있을 때 한국의 김치를 먹으면 낫는다는 애니메이션도 나왔던 기억이 있어서 한국적인 음식, 막걸리가 팬데믹의 그 질병을 다 치료할 수 있다면 어떨까라는 발상에서 처음에는 조금 가볍게 시작했다. 블랙 코미디 같은 영화를 만들까 하다가 여러 가지 상황들을 고려해서 더 사람에게 집중하고 휴머니즘이 있는 영화를 만들면 좋겠단 생각으로 시나리오를 작성하게 된 게 여기까지 왔다"고 말했다.

'누룩'은 동네 사람들만 아는 소문난 양조장 집 딸이자 막걸리를 사랑하는 열여덟 소녀 '다슬'이 어느 날 막걸리의 맛이 변한 걸 느끼고 막걸리의 주재료인 사라진 누룩을 찾아 나서며 벌어지는 특별한 이야기를 담은 영화다. 앞서 부천국제판타스틱영화제, 서울독립영화제, 울산울주세계산악영화제에 초청되며 화제를 모았으며 배우 장동윤이 단편 영화 '내 귀가 되어줘'에 이어 선보이는 첫 장편 영화다. 오는 15일 메가박스에서 단독 개봉한다.

jyyang@newspim.com