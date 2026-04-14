[기자수첩] '선거 한복판' 장동혁 야당 대표의 미국행

[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 지난 11일 미국으로 향한 장동혁 국민의힘 대표 일정이 5박 7일로 늘어났다는 소식은 6·3 지방선거를 50일 앞둔 시점에 전해졌다. 국제공화연구소와 미 의회 인사 면담 외교 일정이라는 설명이 뒤따랐다.

하지만 공천을 둘러싼 갈등이 이어지고 일부 지역에서 후보 확정이 지연되는 상황과 맞물리며 비난 여론이 거세다.

전국 선거를 앞둔 시기에 당 지도부의 동선은 그 자체로 메시지로 읽힌다. 특히 공천 국면이 정리되지 않은 상황에서는 더욱 그렇다. 이번 방미는 단순한 외교 행보라기보다 선거 한복판에서 나온 선택으로 보인다. 당 안팎에서 "지금이 그럴 때냐"는 반응이다.

정치부 송기욱 기자

정청래 더불어민주당 여당 대표는 비슷한 시기에 지역 강행군을 이어가며 후보군 정비와 선거 체제 구축에 속도를 내고 있다. 동선도, 선거를 준비하는 방식도 대조적이다.

국민의힘 내부에서는 공천을 둘러싼 잡음이 이어지고 일부 지역에서는 후보 확정이 차질을 빚고 있다. 선거 준비 과정에 심각한 경고등이 켜진지 오래다.

지도부의 해외 일정이 길어지자 선거를 앞둔 정당의 긴장감과는 다소 거리가 있다. 선거 국면에서는 지도부가 전국 현장을 누비며 조직을 다진다. 뜬금없는 해외 순방으로 지지층은 물론이고 국민도 의아해 하는 분위기다.

선거의 흐름을 어떻게 읽고 있는지, 앞으로 어떻게 끌고 가는지는 지도부의 선택과 동선에서 드러난다. 이번 방미를 둘러싼 논란이 단순한 일정 문제로만 읽히지 않는 이유도 여기에 있다.

선거를 앞둔 시점에 지도부의 시선이 어디를 향하고 있는지, 그 선택이 어떤 메시지로 받아들여질지 피하기 어려운 문제다. 당대표가 선거 현장에서 사라진 이 장면을 야당인 국힘은 어떻게 설명하고 받아들이는지 참으로 궁금하다. 이번 선거가 아무리 기울어진 운동장이라고 하지만 제1야당의 최소한의 국민에 대한 책무와 도리, 예의는 갖춰야 한다. 그래야 다음이라도 기약할 수 있다.

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