영덕군, '원전 중심 에너지거점도시' 구축…제도적 장치 '착착'

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- 경북 영덕군이 신규 원전 유치를 위해 14일 원자력 산업 육성 조례 제정을 본격 추진했다.
- 조례는 4년 단위 기본 계획으로 산업 발전 방향, 기업 유치, AI 산업 육성, 인력 양성 등을 담는다.
- 영덕군은 약 2조 원의 재정 지원금으로 산업 단지를 조성해 에너지 산업 클러스터로 전환할 계획이다.
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2조 원 규모 재정 지원금으로 첨단 에너지 클러스터로 대전환
[영덕=뉴스핌] 남효선 기자 = '신규원전 유치'에 나선 경북 영덕군이 '에너지 거점 도시' 구축을 위한 조례 제정에 나서는 등 제도적 장치 마련에 박차를 가하고 있다.
영덕군은 신규 원전 유치 TF를 중심으로 원자력 발전소 유치와 연계한 지역 산업 생태계 구축을 위해 '원자력 산업 육성 및 지원에 관한 조례' 제정을 본격 추진한다고 14일 밝혔다.
영덕군이 선제적으로 추진하는 조례 제정은 원전을 단순한 발전 시설을 넘어 기업과 기술, 인재가 모이는 종합 산업 기반으로 확장하기 위한 제도적 선행 조치로 풀이된다.
영덕군은 이를 통해 원전 유치 이후의 산업화 전략을 체계적으로 준비하고, 지역 경제 구조를 원자력 산업 중심으로 전환해 장기적인 핵심 성장 동력을 확보한다는 구상이다.
조례안의 핵심은 4년 단위의 '원자력 산업 육성 기본 계획' 수립으로 여기에는 △산업 발전 방향 및 중장기 로드맵 △기업 유치 및 기술 개발 지원 △인공지능(AI) 기반 산업 육성 △전문 인력 양성 및 양질의 일자리 창출 방안 등이 종합적으로 담길 예정이다.
특히 영덕군은 원전 유치로 확보될 약 2조 원 규모의 재정 지원금을 마중물로 삼아 대규모 산업 단지를 조성하고, 에너지 공공기관과 연구 시설을 집적시켜 첨단 에너지 산업 클러스터로의 경제 구조 전환을 본격화할 계획이다.
TF 황인수 단장(영덕 부군수)은 "군의회와 긴밀히 협의해 조례 제정을 차질 없이 추진함으로써 원전 유치에 대비한 산업 기반을 선제적으로 다질 것"이라며 "원전 유치와 함께 원자력 산업을 지역의 미래를 책임질 강력한 성장 엔진으로 연결해 나가겠다"고 밝혔다.
앞서 영덕군은 지난달 27일 한국수력원자력에 2.8GW 규모(APR1400 2기)의 신규 원전 유치 신청서를 제출했다. 해당 부지인 영덕읍과 축산면 일원(약 324만㎡)은 과거 천지원전 예정 구역으로 지정되어 입지 안정성이 이미 검증된 곳이다.
또 영덕군의회도 지난 2월 '신규 원전 유치 동의안'을 만장일치로 의결하고 건의문을 채택하는 등 민·관·정이 하나 되어 원전 유치에 총력을 기울이고 있다.
nulcheon@newspim.com