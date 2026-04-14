넷마블 신작 '몬길: 스타 다이브' 15일 출시…사전 다운로드 시작

AI 핵심 요약beta
- 넷마블은 14일 몬스터 테이밍 RPG '몬길: STAR DIVE' 사전 다운로드를 시작했다.
- 모바일은 구글 플레이와 앱스토어, PC는 에픽게임즈 스토어로 진행한다.
- 15일 정식 출시하며 포획 미션 등 이벤트로 보상을 제공한다.
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[서울=뉴스핌] 정승원 기자 = 넷마블은 개발 중인 몬스터 테이밍 액션 RPG 신작 '몬길: STAR DIVE(스타 다이브)'(개발사 넷마블몬스터)가 정식 출시를 하루 앞둔 14일 사전 다운로드를 시작했다고 밝혔다.
이용자들은 이날 오전 10시부터 구글 플레이스토어, 애플 앱스토어를 통해 모바일 버전 사전 다운로드를 진행할 수 있다. PC 버전은 에픽게임즈 스토어와 넷마블 런처(공식 웹사이트)를 통해 설치 가능하다.
'몬길: 스타 다이브'는 15일 오전 10시 정식 출시 예정이며 이를 기념하는 다양한 이벤트가 함께 열린다.
이용자들은 ▲야옹이와 떠나는 모험 ▲몬스터 포획 & 보스 도전 미션 ▲토벌 도전 미션 ▲차원 균열 도전 미션 등을 수행하고 풍성한 보상을 얻을 수 있다.
또한 '메이드와 토끼풀 여관'의 간판 메이드 캐릭터 '에스데' 이벤트 모집 및 특별 이벤트도 진행한다.
한편 '몬길: 스타 다이브'는 2013년 출시 후 큰 사랑을 받으며 모바일 수집형 RPG 장르의 대중화를 이끈 '몬스터 길들이기'의 후속작으로 ▲언리얼 엔진5 기반의 고품질 캐릭터와 스토리 연출 ▲몬스터를 포획·수집·합성하는 '몬스터 컬렉팅' 시스템 ▲3인 파티 기반 실시간 태그 플레이와 박진감 넘치는 전투 액션이 특징이다.
보다 자세한 정보는 몬길: 스타 다이브 공식 홈페이지와 에픽게임즈 스토어 페이지, 공식 SNS를 통해 확인할 수 있다.
origin@newspim.com