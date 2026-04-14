보건산업진흥원, '글로벌 바이오헬스산업 동향' 개편…의료 AI 분야 신설

AI 핵심 요약beta
- 한국보건산업진흥원이 14일 글로벌 바이오헬스산업 동향을 개편해 발간했다.
- 의료 AI 분야를 신설해 진단, 신약개발, 의료데이터 분석 등 AI 활용 정보를 체계적으로 제공한다.
- 국내 산업계가 글로벌 기술 변화를 파악하고 경쟁력을 강화하는 데 활용할 수 있도록 했다.
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분산된 의료 AI '한눈에' 파악
"미래 기술 경쟁력 강화할 것"
[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 국내 바이오헬스 산업의 글로벌 경쟁력을 높이기 위해 주요국 동향 등을 제공하는 '글로벌 바이오헬스산업 동향'이 발간됐다.
한국보건산업진흥원(진흥원)은 14일 정부의 핵심 국정과제인 '의료 인공지능(AI)·제약·바이오헬스 강국 실현'을 적극적으로 지원하고 급변하는 글로벌 산업 환경에 발 빠르게 대응하기 위해 '글로벌 바이오헬스산업 동향(글로벌 동향)'을 개편해 발간했다고 밝혔다.
글로벌 동향은 국내 바이오헬스 산업의 글로벌 경쟁력 제고를 목적으로 주요국과 유망 진출국의 바이오헬스 분야 최신 동향과 핵심 이슈를 종합적으로 제공하는 정보지다. 2012년부터 진흥원에서 발간해 오고 있다.
지난해에는 '무역 통상' 및 '글로벌 행사' 분야를 신설해 글로벌 공급망, 통상 정책, 국제 교류 정보 등 산업 환경 변화에 대응한 정보를 강화한 바 있다. 이번 '의료 AI' 분야 신설은 전 산업에 걸쳐 확산되고 있는 AI 기술의 중요성을 반영한 것으로 지난 13일에 발행된 제584호부터 적용된다.
AI는 신산업의 핵심 동력으로 바이오헬스 분야에서도 진단, 신약개발, 의료데이터 분석 등 다양한 영역에서 활용이 확대되고 있으며 투자 또한 강화되는 추세다. 진흥원은 이번 개편을 통해 그간 여러 경로로 분산됐던 글로벌 의료 AI 정보를 체계적으로 제공해 산업계가 기술 변화를 한눈에 파악하고 전략적으로 활용할 수 있도록 했다. 해당 간행물은 진흥원 누리집 내 글로벌 동향 게시판에서 열람할 수 있다.
이병관 진흥원 바이오헬스혁신기획단장은 "이번 개편은 AI 기술 확산에 따른 글로벌 바이오헬스 산업의 변화 흐름을 반영한 것"이라며 "국내 산업계가 미래 핵심 기술을 선제적으로 파악하고 경쟁력을 강화하는 데 도움이 되길 바란다"고 강조했다.
sdk1991@newspim.com