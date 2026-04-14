교육부, K-에듀파인 재해복구 체계 구축 및 클라우드 고도화 본격 착수

AI 핵심 요약beta
- 교육부는 14일 전국 81만 교직원이 사용하는 국가 교육행정시스템 케이-에듀파인의 안정성 강화를 위해 재해복구 체계 구축에 나선다고 밝혔다.
- 시스템 노후화와 저장공간 부족으로 인한 성능 저하와 장애 위험이 커지면서 1등급 중요 정보시스템임에도 재해복구 체계가 미비했다.
- 교육부는 2028년까지 2967억 원을 투입해 클라우드 기반 운영환경 고도화와 제로 트러스트 보안 강화 등을 추진한다.
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2028년까지 운영환경 고도화 본격 추진
노후화·장애 해소...안정적 서비스 구현
[서울=뉴스핌] 황혜영 기자 = 교육부는 전국 시도교육청과 학교에서 사용하는 국가 교육행‧재정 통합시스템 '케이(K)-에듀파인'의 안정성을 강화하기 위해 재해복구 체계 구축과 운영환경 고도화 사업을 본격 추진한다고 14일 밝혔다.
케이-에듀파인은 교육부와 17개 시도교육청이 공동 운영하는 핵심 국가 교육행정시스템으로 전국 약 81만 명의 교직원이 학교 운영과 행정 전반에 활용하고 있다.
연간 약 100조 원 규모의 회계 업무와 2억 건 이상의 공문서 생산·유통을 처리하는 등 교육 현장의 행정 기반을 담당하고 있다.
그러나 최근 시스템 노후화와 저장공간 부족, 업무량 증가로 인한 성능 저하 등이 나타나면서 서비스 지연과 장애 위험이 커지고 있다. 특히 1등급 국가 중요 정보시스템임에도 재해복구 체계가 미비해 대규모 장애나 재난 발생 시 서비스 중단 및 데이터 유실 우려가 제기되어 왔다.
이에 교육부는 올해부터 2028년까지 총 2,967억 원을 투입해 재해복구 시스템을 새로 구축하고 클라우드 네이티브 기반으로 운영환경을 전면 고도화하는 사업을 추진한다.
이번 사업은 교육부와 시도교육청, 한국교육학술정보원(KERIS)이 참여하는 전담 조직(TF)을 중심으로 진행된다.
주요 추진 내용은 ▲재해복구시스템 구축 및 데이터 복구 체계 정비 ▲제로 트러스트(Zero Trust) 기반 인증·권한관리 등 보안 고도화 ▲업무 단위별 분리 구조를 적용한 클라우드 전환 △웹 환경 전자문서 관리 체계 도입 등이다.
이를 통해 장애나 재난 발생 시에도 원격지 재해복구 센터를 통해 서비스가 중단 없이 이어지고 PC 환경에 따라 달라지던 문서 처리 오류와 별도 설치 모듈의 불편도 개선된다.
이번 사업은 대규모 전환과 재난 대응체계 구축이라는 복합적 난이도를 고려해 대기업 참여 제한 예외가 인정됐다. 교육부는 관련 경험과 기술을 갖춘 사업자의 참여가 늘어 사업 품질과 안정성이 더욱 높아질 것으로 기대하고 있다.
최교진 교육부 장관은 "케이-에듀파인은 전국 교육 행정과 재정을 뒷받침하는 핵심 기반 시스템"이라며 "이번 사업을 통해 어떠한 상황에서도 중단 없는 안정적 서비스를 구현하겠다"라고 밝혔다.
hyeng0@newspim.com