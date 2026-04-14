저당도 단팥빵·버터없는 통밀빵…서울시, '서울빵' 2종 출시

AI 핵심 요약beta
- 서울시가 80년 전통 제빵기업 고려당과 협업해 15일 건강 먹거리 '서울 단팥빵'과 '서울 통밀브레드'를 출시했다.
- 서울 단팥빵은 단팥소 당도를 기존 55%에서 35%로 낮췄고, 서울 통밀브레드는 설탕과 버터를 넣지 않아 부담 없이 즐길 수 있다.
- 제품은 롯데백화점·신세계백화점 등 서울 소재 고려당 매장에서 판매하며, 5월 말부터 카스텔라·마들렌 등 추가 제품을 순차 출시한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이진용 기자= 서울시는 80년 전통 제빵기업인 고려당과 협업해 건강먹거리 '서울 단팥빵'과 '서울 통밀브레드'를 오는 15일 첫선을 보인다고 14일 밝혔다.
서울빵의 핵심은 '서울의 건강한 맛'이다. 저당·건강식 소비 트렌드를 반영해 서울의 브랜드를 일상 먹거리로 확장하고, 시민들의 건강한 식문화 확산을 돕는다.
서울 단팥빵은 발효 공정을 적용해 풍미를 살리면서도 단팥소 당도를 기존 55%에서 35%(기존 대비 당도 36%↓)로 낮춘 것이 특징이다. 서울 통밀브레드는 설탕과 버터를 넣지 않아 부담 없이 즐길 수 있도록 만들었다.
제품 디자인에는 광화문, 동대문디자인플라자(DDP), 남산타워 등 서울의 주요 랜드마크 이미지를 시각화해 감성을 더했다.
시는 서울 단팥빵과 서울 통밀브레드 외에도 카스텔라, 마들렌, 쌀꽈배기, 쿠키·양갱 세트를 5월 말부터 순차 출시해 서울의 건강한 맛을 알릴 계획이다.
이번에 출시된 서울빵은 롯데백화점 본점과 신세계백화점 강남점 등 서울 소재 고려당 2개 매장에서 판매하며, 하반기부터는 편의점·면세점 등으로 유통 채널을 확대할 예정이다.
○ 매장 내 별도로 마련된 '서울 코너'를 통해 이번에 출시되는 서울 단팥빵과 서울 통밀브레드를 비롯해 5월 말 선보일 다양한 서울빵 라인업까지 한자리에서 만나볼 수 있다.
한편 서울의 건강한 먹거리 굿즈는 해외 관광객에게 큰 호응을 얻고 있다. 앞서 건강한 라면 콘셉트의 건면으로 출시된 '서울라면'은 19개국에 수출되며 성과를 거둔 바 있으며, 이에 시는 서울빵 역시 관광객 대상 기념품으로 활용도를 높여갈 계획이다.
민수홍 서울시 홍보기획관은 "이번 협업은 라면에서 빵까지 누구나 쉽게 접하는 식품에서 건강한 선택지를 넓혀가기 위한 새로운 시도"라며 "앞으로도 민간과의 협력을 통해 건강한 소비문화를 시민 일상 속으로 확산해 나가겠다"고 말했다.
jycafe@newspim.com