태안 소원면서 산불...1시간 16분만에 진화

[태안=뉴스핌] 오영균 기자 = 산림청 중앙사고수습본부은 13일 오후 1시 59분쯤 충남 태안군 소원면 송현리 일원에서 발생한 산불을 1시간 16분 만에 주불을 진화했다고 밝혔다.
산림당국은 산불진화를 위해 산불진화헬기 2대, 산불진화차량 17대, 진화인력 68명을 투입해 오후 1시 59분쯤 진화 완료했다.
산림당국은 산불전문조사반을 통해 정확한 피해면적과 원인 등을 조사할 계획이다.
gyun507@newspim.com
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[태안=뉴스핌] 오영균 기자 = 산림청 중앙사고수습본부은 13일 오후 1시 59분쯤 충남 태안군 소원면 송현리 일원에서 발생한 산불을 1시간 16분 만에 주불을 진화했다고 밝혔다.
산림당국은 산불진화를 위해 산불진화헬기 2대, 산불진화차량 17대, 진화인력 68명을 투입해 오후 1시 59분쯤 진화 완료했다.
산림당국은 산불전문조사반을 통해 정확한 피해면적과 원인 등을 조사할 계획이다.
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