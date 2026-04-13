시민단체 "李대통령, 이스라엘 비판은 상식…불법 침략·학살 당장 중단하라"

AI 핵심 요약beta
- 시민단체들이 13일 서울 이스라엘 대사관 앞에서 미국·이스라엘 군사행동을 규탄했다.
- 미국·이스라엘의 레바논 폭격을 불법 침략으로 비판하며 전쟁 중단을 촉구했다.
- 이재명 대통령 발언을 지지하며 이스라엘의 반발을 외교적 결례로 규탄했다.
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"李, 전쟁범죄 지적한 것…이스라엘 반박은 외교적 결례"
[서울=뉴스핌] 나병주 기자 = 시민단체들이 미국과 이스라엘의 군사행동을 강력히 규탄하며 즉각적인 전쟁 중단을 촉구했다. 아울러 이스라엘 측이 최근 이재명 대통령의 비판 발언에 반발한 것을 두고 "대한민국 주권자에 대한 외교적 결례이자 망언"이라며 이 대통령을 지지했다.
자주통일평화연대·전국민중행동·트럼프위협저지공동행동 등 시민단체는 13일 오후 서울 중구에 있는 이스라엘 대사관 앞에서 긴급 기자회견을 열었다.
이들은 기자회견문을 통해 "미국과 이란이 이슬라마바드에서 진행한 협상이 결렬된 가운데 이스라엘은 협상 첫날부터 레바논 베이루트 등 전역을 전후 최대 규모로 폭격했다"며 "이번 전쟁과 고통의 근본 원인은 미국과 이스라엘의 불법적인 침략"이라고 비판했다.
특히 단체들은 최근 이 대통령과 이스라엘 당국 간의 공방을 언급하며 이 대통령의 발언을 옹호했다. 앞서 이 대통령은 X(옛 트위터)에 이스라엘군의 가혹행위 영상을 공유하며 "유대인 학살이나 전시 살해는 다를 바가 없다. 시신이라도 이런 처우는 국제법 위반"이라고 비판했고 이스라엘 외무부는 "홀로코스트 추모일을 앞두고 유대인 학살을 경시한 이 대통령을 용납할 수 없다"며 반발했다.
김재하 전국민중행동 공동대표는 "이 대통령의 규탄 발언은 집권 국가원수로서 지극히 정상적이며 전 세계 양심 세력의 지지를 받고 있다"고 강조했다. 이어 "이스라엘이 협상 초입에 레바논 민중을 학살했다"며 "자신들의 죄를 반성하기는커녕 이 대통령을 단도직입적으로 규탄한 이스라엘 당국의 망언을 강력히 규탄한다"고 목소리를 높였다.
함재규 민주노총 통일위원장 역시 "한 나라의 국민을 대리하는 대통령이 인권과 평화를 강조한 것을 비난한 건 대한민국 전체에 대한 외교적 결례"라며 "이스라엘은 학살당한 민간인을 '인간 방패'로 비유하며 피해자의 이중적 고통과 전 세계의 양심을 모독하고 있다"고 비판했다.
이날 현장에서 참가자들은 "미국과 이스라엘은 침략전쟁을 중단하라", "학살 지속하며 망언 일삼는 이스라엘 규탄한다", "전쟁광 트럼프와 네타냐후 강력히 규탄한다" 등의 구호를 외치며 미국과 이스라엘을 규탄했다.
한편 민주노총도 이날 성명을 내고 "이스라엘의 무차별적 군사행동이 중동 전역에서 민간인 희생을 낳고 있고 전쟁의 피해는 언제나 노동자·민중에게 집중된다"며 "전쟁은 결코 해결책이 될 수 없다. 노동자와 민중의 희생을 끝내고 평화와 공존의 길로 나아가야 한다"고 미국과 이스라엘의 군사행동 중단을 촉구했다
lahbj11@newspim.com