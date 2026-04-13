김상권 예비후보 "권순기, 도민 검증 위한 TV토론 즉시 추진해야"

AI 핵심 요약beta
- 김상권 경남교육감 예비후보가 13일 권순기 예비후보 측 단일화 일정에 반대했다.
- 경남도교육청에서 기자회견을 열고 TV토론회를 통한 단일화를 촉구했다.
- 권 후보 측 제안을 비판하며 방송사 방문과 공증 절차를 제안했다.
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단일화 불복 방지 공증 제안
[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 김상권 경남교육감 예비후보가 권순기 예비후보 측이 제안한 단일화 일정에 대해 반대의사를 분명히하며 TV토론회를 통한 단일화를 거듭 강조했다.
김 예비후보는 13일 경남도교육청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 "도민이 지켜보는 공개 TV토론회에 즉시 나서 달라"고 촉구했다.
그는 "단일화를 위한 협의는 정치적 계산이 아니라 공개 검증이 전제돼야 한다"고 언급하며 "진정한 단일화 의지가 있다면 실무협의체 구성과 절차 조율은 어렵지 않다"고 직격했다.
그는 권 후보 측의 단일화 일정 제안일(4월 25일)에 대해 "물리적으로 불가능할 만큼 촉박하다"며 "TV토론 참여를 전제로 한 일정인지 의문스럽다"고 비판했다.
그는 또 "TV토론은 후보의 자질과 정책을 도민이 직접 검증할 기회이며 교육감 후보의 책무를 판단할 유일한 방법"이라고 목소리를 높였다.
김 예비후보는 지난 9일 제시한 '단일화 일정 참고자료'에 대해 권 후보 측이 명확한 입장을 내놓지 않았다고 지적했다.
그는 "당시 중도보수 단일화 경선에서 일정과 절차의 문제로 참여가 어렵다고 판단했을 뿐, 불리해서 이탈한 것이 아니다"며 "당시 진행 과정을 사실에 따라 확인해 달라"고 요구했다.
그러면서 "오늘이라도 두 후보가 KBS·MBC·KNN 등 방송 3사를 방문해 토론 일정을 협의하자"며 "권 후보의 명확한 답변이 없을 경우 중대한 결단을 내릴 수밖에 없다"고 경고했다. 이어 "단일화 불복을 막기 위해 토론 후 여론조사 직전에 공증 절차를 거치자"고 제안했다.
김 예비후보는 "이번 제안은 철저한 검증을 통해 가장 경쟁력 있는 후보를 세우자는 취지"라며 "도민과 교육가족이 납득할 수 있는 공정한 단일화가 필요하다"고 말했다.
news2349@newspim.com