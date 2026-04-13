부산교육청, 1839억 원 규모 제1회 추경 편성…교육환경 개선

AI 핵심 요약beta
- 부산시교육청이 13일 올해 본예산 대비 3.3% 증가한 1839억 원의 추가경정예산안을 편성했다.
- 교육격차 해소와 학생 맞춤형 지원에 339억 원, 교육환경 개선에 538억 원을 반영했다.
- 학교운영비 496억 원과 인건비 등 현안사업비 466억 원으로 교육현장 안정성을 확보했다.
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지역 경제 회복 위한 예산 집행
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시교육청은 최근 올해 본예산 대비 3.3% 증가한 1839억 원 규모의 '2026년도 제1회 추가경정예산안'을 편성했다고 13일 발표했다.
이번 추가경정예산안은 정부 추경 편성 기조에 발맞춰 취약계층 교육격차 해소와 필수 교육환경 개선을 통한 지역 민생경제 회복 지원에 중점을 두고 편성했다. 세입 재원은 정부추경에 따른 보통교부금 1626억 원과 특별교부금 등 213억 원이다.
세출예산은 ▲교육격차 해소 및 학생 맞춤형 지원 강화▲교육환경 개선과 지역경제 활성화▲학교 운영 안정성 확보를 중심으로 편성했다.
'교육격차 해소와 학생 맞춤형 지원 강화'를 위해 339억 원을 반영했다. 방과후·돌봄 운영 지원에 132억 원을 투입해 돌봄 수요에 대응하고, 다양한 프로그램을 통해 학생들의 기초학력과 정서 발달을 함께 지원한다.
저소득층 자녀 PC 지원 24억 원을 추가 반영해 디지털 교육불균형을 완화한다. 고등학교 자기주도학습 지원 121억 원과 대학생 학습지원 튜터사업 2억 원을 통해 학생들의 학습격차 해소와 자기주도적 학습 역량 강화한다.
특수교육대상자 장애 영·유아 치료지원 및 통학버스 운영 등에 20억 원, 위기학생 지원 강화 사업에 8억 원을 반영해 심리·정서·학업 안전망을 확충한다.
직업계고 학생의 진로·취업 역량 강화를 위해 NCS 기반 교육과정 기자재 지원 등 32억 원도 편성했다.
'교육환경 개선과 지역경제 활성화'를 위해 538억 원을 편성했다. 교육시설 공간재구조화 사업에 23억 원을 투입해 학생 중심의 미래형 교육환경 구축을 지원한다.
옥상 난간대, 수배전반 등 안전시설 개선과 책상·의자·사물함 교체, 냉난방 설비 개선 등 학교 전반의 노후 환경을 개선하기 위해 426억 원을 반영했다.
부산시와 공동 추진하는 학교 분류식 하수관로 연결사업 분담금 89억 원을 조기 확보해 쾌적한 교육환경 조성에 나선다.
'교육현장의 안정적 운영 기반 마련'을 위해 학교운영비 및 현안사업비에 962억 원을 반영했다. 공공요금 및 필수 교육기자재 가격 상승에 대응해 학교운영비 496억 원을 추가 지원한다.
이 외에도 교육공무직원 단체협약으로 인한 인건비 인상분 등 각종 현안사업비 466억 원을 반영해 교육현장의 필수 인력 운영을 안정화하고, 교육서비스의 질을 유지·향상시키는 기반을 마련했다.
김석준 교육감은 "꼭 필요한 분야에 재원을 집중해 신속히 편성한 것"이라며 "안정적인 교육 여건을 제공하는 동시에 예산을 빠르고 효율적으로 집행해 지역경제에도 실질적인 도움이 되도록 하겠다"고 말했다.
이번 추가경정예산안은 오는 22일부터 29일까지 열리는 제335회 부산시의회 임시회에서 심의·의결을 거쳐 최종 확정된다.
ndh4000@newspim.com