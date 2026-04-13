[PGA] 마스터스 47위 그친 김시우, 세계랭킹 30위로 2계단 하락

AI 핵심 요약beta
- 김시우가 13일 마스터스 부진으로 세계랭킹 30위로 떨어졌다.
- 임성재도 72위로 하락하며 한국 선수 톱100은 둘뿐이다.
- 셰플러가 1위 유지하고 매킬로이가 2위 지켰다.
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[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 김시우가 마스터스 부진으로 세계랭킹 30위로 밀려났다. 임성재 역시 중위권에 그치며 70위권 밖으로 내려앉았다.
김시우는 13일(한국시간) 발표된 남자 골프 세계랭킹에서 지난주 28위에서 두 계단 떨어진 30위에 자리했다. 그는 미국 조지아주 오거스타 내셔널 골프클럽(파72·7565야드)에서 끝난 제90회 마스터스 토너먼트 최종 4라운드에서 버디 5개, 보기 5개를 묶어 이븐파 72타를 적어냈고, 최종 합계 4오버파 292타로 47위에 그쳤다.
임성재도 마스터스를 46위로 마쳐 세계랭킹이 71위에서 72위로 한 계단 내려앉았다. 세계랭킹 100위 안에 든 한국 선수는 김시우(30위)와 임성재(72위) 둘뿐이다. PGA 투어에서 뛰는 김주형은 134위, 병역 문제로 귀국한 김성현은 136위, LIV 골프 소속 안병훈은 138위에 포진했다.
마스터스에서 1타 차로 준우승한 스코티 셰플러(미국)가 세계랭킹 1위를 굳건히 지켰고, 대회 2연패에 성공한 로리 매킬로이(북아일랜드)가 2위를 유지했다. 공동 3위에 오른 캐머런 영(미국)도 3위 자리를 지켰다.
공동 3위로 마스터스를 마친 저스틴 로즈(잉글랜드)와 러셀 헨리(미국)는 각각 5계단 상승한 4위, 헨리는 6계단 오른 6위에 올랐다. 마스터스 공동 33위에 머문 토미 플리트우드(잉글랜드)는 한 계단 밀려 5위가 됐다. 이밖에 맷 피츠패트릭(잉글랜드)이 7위, 콜린 모리카와(미국)가 8위, 잰더 쇼플리(미국)가 9위, J.J. 스펀(미국)이 10위로 세계 톱10을 채웠다.
psoq1337@newspim.com