이프아이 '애즈 이프' 하이라이트 메들리 공개…기대감 증폭

AI 핵심 요약beta
- 이프아이가 13일 세 번째 EP '애즈 이프' 하이라이트 메들리를 공개했다.
- 타이틀곡 '헤이지(데이지)' 중독성 멜로디로 기대를 높였다.
- 15일 앨범 발매와 컴백 활동에 나선다.
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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 그룹 이프아이가 세 번째 EP '애즈 이프(As if)'의 하이라이트 메들리를 공개하며 타이틀곡 '헤이지(데이지)'에 대한 기대감을 끌어올렸다.
이프아이는 최근 공식 SNS를 통해 세 번째 EP '애즈 이프'의 하이라이트 메들리 영상을 선보이며 앨범 전반의 분위기와 수록곡 일부를 선공개했다. 각 트랙의 개성과 감성이 짧지만 강렬하게 담기며 리스너들의 관심을 집중시켰다.
이번 앨범의 포문을 여는 1번 트랙 '아이 윌 비 데어(I'll Be There)'는 부드러운 멜로디와 깊이감 있는 그루브가 어우러진 알앤비 곡으로, 이프아이의 한층 성숙해진 음악적 색깔을 예고한다. 이어 타이틀곡 '헤이지 (데이지)'는 '어딜 가도 네 목소리가 들려 All night long'이라는 가사와 함께 중독성 강한 멜로디가 귓가를 사로잡는다. 한 번만 들어도 쉽게 잊히지 않는 후렴구가 강한 임팩트를 남기며 타이틀곡에 대한 기대를 높인다.
3번 트랙 '파담 파담(Padam Padam)'은 현대적인 팝 사운드를 기반으로 멤버들의 발랄하고 통통 튀는 매력을 담아냈다. 경쾌한 에너지와 리듬감이 듣는 재미를 더한다. 4번 트랙 '터치(Touch)'는 따뜻하면서도 섬세한 감정선이 돋보이는 발라드 곡이다.
마지막 곡 '포에버 어스(Forever Us)'는 'Forever us, Forever time 앞으로도 지금처럼 끝없이 이어질 새로운 우리의 Story'라는 가사를 통해 팬들을 향한 이프아이의 진심 어린 마음을 담아내 뭉클함을 안긴다.
소속사는 "이프아이가 세 번째 EP '애즈 이프'를 통해 장르의 경계를 넘나드는 다양한 음악적 시도와 변화를 담아냈다"며 "팀이 지닌 퍼포먼스적 강점을 기반으로, 한층 깊어진 감성과 완성도를 더해 이프아이만의 색깔을 보다 선명하게 느끼실 수 있을 것이다. 이번 앨범을 통해 음악과 무대는 물론 비주얼까지 확장된 스펙트럼의 무대를 확인하실 수 있는 것"이라고 기대를 당부했다.
이프아이는 오는 15일 세 번째 EP '애즈 이프'를 발매하고 본격적인 컴백 활동에 나설 예정이다.
moonddo00@newspim.com