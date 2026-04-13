전주시, 디지털산업 기반 강화…AI·XR 콘텐츠 지원사업 추진

AI 핵심 요약beta
- 전주시가 13일 AI와 XR 기술을 활용한 콘텐츠 산업 육성에 나서며 참여 기업을 모집했다.
- 총 6000만 원 규모로 3개 과제를 선정해 과제당 최대 2500만 원을 지원한다.
- 덕진권역 도시재생사업과 연계해 G-Town을 중심으로 디지털 문화 콘텐츠 창업 생태계를 조성한다.
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G-Town 연계 기업유치·청년창업 활성화
[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 전주시가 인공지능과 가상융합기술을 접목한 콘텐츠 산업 육성에 나서며 지역 신산업 기반 구축에 속도를 내고 있다.
전주정보문화산업진흥원은 AI와 XR 기술을 전주 고유의 문화·역사 자산과 결합하는 '지역특화 첨단 디지털 콘텐츠 제작 지원 사업' 참여 기업을 모집한다고 13일 밝혔다.
이번 사업은 전주의 문화·역사 자산을 활용한 AI·XR 융복합 콘텐츠와 서비스 발굴을 통해 덕진권역 구도심을 첨단 디지털 콘텐츠 산업 중심지로 전환하기 위한 초기 성장 기반 마련을 목표로 추진된다.
특히 전주시 '덕진권역 도시재생사업'의 일환으로, 옛 전주종합경기장 부지에 조성되는 MICE 복합단지 핵심시설 'G-Town'과 연계해 신기술 기반 고부가가치 콘텐츠 산업을 선제적으로 육성하고 기업 유입과 청년 창업 활성화를 유도하는 데 중점을 두고 있다.
지원 규모는 총 6000만 원으로, 3개 과제를 선정해 과제당 최대 2500만 원까지 지원된다. 선정 기업에는 콘텐츠 개발과 제작·상용화 자금, 전문가 컨설팅, 전북 가상융합산업혁신센터의 제작 시설과 장비 등 종합적인 지원이 제공된다.
지원 대상은 전주시 소재 창업 3년 미만 초기기업 1개사(인큐베이팅)와 일반기업 2개사(제작·상용화)로 구분된다.
진흥원은 이번 사업을 통해 G-Town을 중심으로 디지털 문화 콘텐츠 창업 생태계를 조성하고, 지역 기반 창의산업의 자생적 성장 기반을 구축할 수 있을 것으로 기대하고 있다. 또한 덕진권역 상권 회복과 지역경제 활성화에도 기여할 것으로 내다보고 있다.
참여를 희망하는 예비 창업자와 기업은 오는 5월 7일까지 전자우편으로 신청할 수 있으며, 자세한 사항은 진흥원 누리집에서 확인 가능하다.
허전 전주정보문화산업진흥원장은 "G-Town 조성과 연계해 지역 신산업 기반을 선제적으로 구축하고 콘텐츠 기업을 육성하는 사업"이라며 "전주 고유 자산을 활용한 차별화된 콘텐츠 발굴을 지속적으로 지원하겠다"고 말했다.
lbs0964@newspim.com