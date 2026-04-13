하나증권, AI투자일임 자율주행 서비스 출시 이벤트 진행

AI 핵심 요약beta
- 하나증권이 13일 AI투자일임 자율주행 서비스 출시 이벤트를 실시한다.
- 최초 가입 후 100만원 이상 입금 유지 고객에게 국내주식 매수쿠폰을 추첨 제공한다.
- MTS 원큐프로 가입하고 홈페이지에서 세부 사항 확인한다.
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[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 하나증권은 13일 인공지능(AI)투자일임 자율주행 서비스 출시 이벤트를 실시한다고 밝혔다.
회사에 따르면 이벤트는 기간 내 자율주행 서비스에 최초 가입하고 100만원 이상 입금 후 운용을 유지한 고객을 대상으로 진행된다.
하나증권은 추첨을 통해 1000명에게 국내주식 매수쿠폰을 제공하고, 가입 금액 구간에 따라 추첨을 통해 최대 12만원 상당의 국내주식 매수쿠폰을 지급할 계획이다.
AI자율주행 서비스 가입과 이벤트 신청은 하나증권 모바일트레이딩시스템(MTS) '원큐프로'에서 가능하며, 이벤트 관련 세부 사항은 하나증권 홈페이지 또는 손님케어센터에서 확인할 수 있다.
조대헌 하나증권 AI디지털전략본부장은 "자산배분 운용과 투자판단에 어려움을 느끼는 손님들을 위해 이번 서비스를 런칭했다"며 "향후에도 제휴 운용사를 지속적으로 확대해 손님들의 투자 선택의 폭을 넓혀 나갈 예정"이라고 말했다.
AI자율주행 서비스는 디셈버앤컴퍼니 자산운용 '핀트'의 AI 알고리즘을 활용한 투자일임 서비스다. 별도의 앱 설치 없이 하나증권 MTS에서 이용할 수 있으며, 국내외 주식 및 상장지수펀드(ETF) 등에 대한 투자 전략을 제공한다.
rkgml925@newspim.com